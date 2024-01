Vía al Llano: ¿por qué no se ha retirado camión accidentado? Esto se sabe

Coviandina dio inicio a un plan de evacuación para despejar el represamiento en la vía, tras el grave accidente en el tunel de Quebrada Blanca. Foto: Bomberos de Cundinamarca

El pasado martes 26 de diciembre, un camión cisterna que transportaba nafta se volcó en el túnel de Quebrada Blanca, sector de Guayabetal, que hace parte de la vía Bogotá-Villavicencio. Tras el siniestro, el vehículo se encendió en llamas y explotó, lo que causó graves afectaciones a la infraestructura de este importante corredor.

Versiones preliminares indican que el vehículo se habría quedado sin frenos, lo que ocasionó que su conductor, José Vicente Pérez (quien murió días después del accidente por la gravedad de las heridas), perdiera el control del camión cargado con nafta, un derivado del petróleo altamente inflamable. La emergencia fue atendida por el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, con el apoyo de Bomberos de Bogotá.

En su momento, la Gobernación de Cundinamarca informó que la vía podría permanecer inhabilitado hasta tres meses. No obstante, Coviandina (concesionaria vial a cargo del corredor) aclaró que el tiempo de cierre solo se conocería hasta el informe de una comisión de especialistas y técnicos que viajaron a la zona para evaluar las condiciones del túnel de Quebrada Blanca tras el accidente.

Lo cierto es que, a la fecha, no se conoce el estado de la infraestructura, ni cuándo volverá a estar funcionamiento. Además, el vehículo accidentado no ha sido retirado del túnel. Coviandina se pronunció al respecto.

¿Por qué no ha sido retirado el camión?

Fernando Castillo, director de operaciones de Coviandina, confirmó a Caracol Radio en la mañana de este jueves 11 de enero que el incendio ocurrido en el túnel de Quebrada Blanca comprometió su estructura. “Fueron 320 metros del túnel, más 80 metros del falso que queda antes del de estructura amarilla, que fueron afectados”, indicó el directivo.

Sobre el camión cisterna volcado, el directivo explicó que el daño estructural que presenta el túnel hace más complejo el ingreso de personal, lo cual está demorando el retiro del vehículo. Además, Castillo afirmó que el retiro del vehículo está a cargo de la empresa dueña del camión accidentado.

Puede interesarle: EE. UU. ordenó inmovilizar todos los Boeing 737 Max 9 “hasta que sean seguros”

“Ingresar no es nada fácil y quienes lo hagan deben cumplir con una serie de requisitos, con un acompañamiento de un profesional en seguridad y salud en el trabajo para garantizar su seguridad. Esto se le ha solicitado a la empresa dueña del vehículo, que es la responsable de hacer eso”, afirmó el director de operaciones de Coviandina.

Castillo explicó que, si bien retirar un vehículo accidentado no es difícil, la situación del túnel de Quebrada Blanca hace que esta labor sea riesgosa y en un espacio confinado, “puesto que se han presentado desprendimientos de la parte superior luego del accidente”, le dijo el directivo de Coviandina a Caracol Radio.

Finalmente, Castillo señaló que Coviandina todavía no tiene permitido el ingreso a la zona el accidente. Sobre el tiempo que tomará el retiro del camión cisterna volcado, el directivo señaló que “como administradores viales no podemos autorizar la realización de una actividad si no hay unos mínimos requisitos que debe cumplir la empresa transportadora responsable del retiro”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.