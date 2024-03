4G, una “vaca” y enfrentamientos: ¿qué pasa con la infraestructura en Antioquia?

El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri hace conecta los proyectos 4G Mar 1 y Mar 2​. Foto: Invías

En los últimos días, han sido recurrentes las referencias a las vías 4G y a una “vaca” que se realiza en el departamento de Antioquia, promovida por la Gobernación. La iniciativa ha enfrentado al presidente Gustavo Petro y al gobernador Andrés Julián Rendón.

Le explicamos de qué va esta discusión y cuál es el estado actual de su eje central: la infraestructura en Antioquia.

El Túnel del Toyo: el nudo en las 4G

Dos de las obras más importantes para el departamento son Mar 1 y Mar 2, proyectos de cuarta generación que buscan conectar a Medellín con el mar en el Urabá antioqueño.

La autopista Mar 1 ya tiene un avance del 100 % y Mar 2, del 97,7 %, según los datos públicos de la ANI. Ambos son proyectos en concesión (contratadas con un privado), hasta ahí todo marcha bien.

Pero el problema es el Túnel del Toyo, que es el enlace entre Mar 1 y 2. Esta obra tiene, a su vez, dos tramos. El primero está a cargo del Gobierno Nacional y el segundo, de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín. Se espera que el segundo tramo quede listo en agosto de este año.

Ambos tramos son de 19 kilómetros, pero en el que está a cargo del Gobierno se priorizaron 12 kilómetros, los siete restantes corresponden 3 túneles, 7 puentes y 5 kilómetros a cielo abierto. Para concluir la obra se necesitan $650.000 millones, pero, según la Gobernación de Antioquia, el Gobierno dijo que no tiene el dinero.

Entonces, toda la obra podría estar terminada, excepto esos siete kilómetros. Es decir, no habrá conexión.

El nacimiento y engorde de la “vaca”

Para suplir los recursos que le correspondía poner al Gobierno y para financiar otras conexiones y vías en el departamento, nació la campaña “vaca” por las vías de Antioquia.

Con aportes voluntarios de ciudadanos y empresas se busca reunir el dinero que hace falta para el Túnel del Toyo y otras obras. El gobernador Rendón ha reportado que, hasta hoy 27 de marzo, se han recaudado $2,6 mil millones y la meta es de $1 billón.

Así vamos y seguimos adelante. Los aportes voluntarios de los ciudadanos nos llenan de entusiasmo. Dios les pague. #MetoPaLaVaca pic.twitter.com/Z56PRoNBPE — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 27, 2024

Este mecanismo ha sido comúnmente denominado como la “vaca para las 4G”, pero esto ha generado una confusión porque en realidad las obras que quiere financiar la Gobernación no son proyectos de cuarta generación (4G). Realmente, son conexiones entre las 4G, como el Túnel del Toyo.

Entre otras obras (algunas no se han especificado) están las siguientes:

Bolombolo: que une las 4G Autopistas Conexión Pacífico 1 con la 2

Primavera: ubicada en el sureste del departamento y está entre Autopistas Conexión Pacífico 2 y 3

Puerto Antioquia

Subregión Occidente-Embalses-Norte

Dudas por la legalidad de la “vaca”

La diferencia entre financiar las 4G y las vías de conexión parece sutil, pero es importante, pues los contratos para los proyectos de cuarta generación ya están establecidos y allí se contempla cuál es el aporte público (para el caso de las que sí tienen recursos públicos, algunas se financian solo con peajes).

El mayor oponente de la iniciativa de la “vaca” ha sido el presidente Gustavo Petro, pues ha puesto en duda la transparencia y legalidad de los recursos.

El debate en torno al tema ha involucrado diferentes opiniones jurídicas. El presidente Petro publicó este martes una fotografía del artículo 316 del Código Penal, que tipifica la captación masiva y habitual de dinero. Este dice: “el que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Sin embargo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, argumenta que la colecta de fondos no constituye captación masiva y habitual de dinero, ya que, a diferencia de los modelos piramidales, no se ofrece nada a cambio y, además, no se superan los límites temporales para dicho delito.

Hace unos días, el Clan del Golfo dijo públicamente que había aportado $10 millones, lo que prendió las alarmas. La Gobernación afirmó que había trazabilidad en los recursos: “la entidad bancaria debe realizar los filtros a la transacción, la verificación y rechazarla, si es del caso. Además, sumas iguales o superiores a $10 millones se verifican especialmente como lo establece el sistema financiero colombiano. A cada peso se le hace trazabilidad. El banco verifica todas las transacciones, hay trazabilidad con cada cédula y cada peso que ingresa a la vaca”.

Este miércoles, el presidente “celebró” que la Gobernación suspendiera la recepción de dinero en efectivo, una medida que permitirá aumentar la trazabilidad de los recursos. “Podremos conversar cuando quiera sobre la realidad financiera de las 4G y posibles soluciones”, dijo Petro.

