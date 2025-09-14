La trampa del barro: el eterno problema de las vías entre el olvido y la pobreza

A lo largo del país, Cauca es el departamento con más vías sin pavimentar, con cerca de 595 km, según el Invías. Le sigue Meta con 226 km, casi la mayor parte en mal estado. Foto: Gobernación del Cauca

En las montañas de Colombia, el sol quema el barro antes de que la cosecha llegue al mercado. Allí, la carretera es un muro invisible que separa la abundancia del hambre.

Este país está surcado por venas de tierra y asfalto que deben sostener el latir de 52 millones de personas. Pero la sangre no fluye igual para todos. Mientras las grandes obras de infraestructura pulen unos pocos corredores estratégicos, millones de colombianos se abren paso a punta de voluntad por caminos de polvo y barro, por rutas que el progreso olvidó en el papel.

Existe...