Economía
La trampa del barro: el eterno problema de las vías entre el olvido y la pobreza

Mientras alimentan al país, millones de colombianos en la ruralidad enfrentan costos logísticos que duplican el promedio de la OCDE. Por cada $100.000 que genera la economía, solo $40 se invierten en conectarlos. Esta es la radiografía de una trampa de pobreza pavimentada con promesas rotas y asfalto ausente.

Alejandro Rodríguez Torres
14 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
A lo largo del país, Cauca es el departamento con más vías sin pavimentar, con cerca de 595 km, según el Invías. Le sigue Meta con 226 km, casi la mayor parte en mal estado.
Foto: Gobernación del Cauca

En las montañas de Colombia, el sol quema el barro antes de que la cosecha llegue al mercado. Allí, la carretera es un muro invisible que separa la abundancia del hambre.

Este país está surcado por venas de tierra y asfalto que deben sostener el latir de 52 millones de personas. Pero la sangre no fluye igual para todos. Mientras las grandes obras de infraestructura pulen unos pocos corredores estratégicos, millones de colombianos se abren paso a punta de voluntad por caminos de polvo y barro, por rutas que el progreso olvidó en el papel.

Existe...

