Caminos Comunitarios: la vía prometida que se empantanó entre contratos y recortes

A menos de un año del cierre del gobierno Petro, la ejecución de “Caminos Comunitarios” no alcanza ni el 10 %: de los $8 billones prometidos, se han ejecutado menos de $700.000 millones. En 2025, no hay recursos asignados tras los recortes del Minhacienda.

Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
22 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
El horizonte es un lodazal de problemas y $7,3 billones pendientes por ejecutar.
Foto: Cortesía

En los mapas oficiales, la línea de una vía terciaria es un trazo perfecto. En los pies del campesino, es polvo que se convierte en barro antes de llegar al siguiente caserío. A esa deuda histórica intentó responder el gobierno de Gustavo Petro con el programa estrella de su política de infraestructura social: Caminos Comunitarios de la Paz Total, lanzado a finales de 2022.

La iniciativa prometía intervenir más de 33.000 kilómetros de carreteras rurales, caminos ancestrales y corredores estratégicos, con una inversión estimada de $8...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más

Carlos (63194)Hace 23 minutos
Otra farsa más de este fracaso de gobierno.
