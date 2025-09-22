Caminos Comunitarios: la vía prometida que se empantanó entre contratos y recortes

El horizonte es un lodazal de problemas y $7,3 billones pendientes por ejecutar.
En los mapas oficiales, la línea de una vía terciaria es un trazo perfecto. En los pies del campesino, es polvo que se convierte en barro antes de llegar al siguiente caserío. A esa deuda histórica intentó responder el gobierno de Gustavo Petro con el programa estrella de su política de infraestructura social: Caminos Comunitarios de la Paz Total, lanzado a finales de 2022.
La iniciativa prometía intervenir más de 33.000 kilómetros de carreteras rurales, caminos ancestrales y corredores estratégicos, con una inversión estimada de $8...
Por Alejandro Rodríguez Torres
