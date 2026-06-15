Vichada será eje de integración energética con Venezuela: ¿de qué trata?

"La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio", dijo Palma. Foto: Ómar Daniel Bernal Castaño

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Vichada volvió a aparecer en los planes de integración energética entre Colombia y Venezuela. Durante una visita a Puerto Carreño, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció una futura interconexión eléctrica binacional y presentó inversiones por COP 89.900 millones para proyectos del sector en el departamento.

La propuesta toma forma en una región donde las distancias, la dispersión de la población y las limitaciones de infraestructura han obligado durante años a depender de sistemas locales de generación.

“El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela”, dijo Palma.

El recorrido incluyó la presentación de la Planta Solar El Merey, una iniciativa impulsada por el Ministerio y el IPSE. La central tendrá una capacidad de 5 megavatios y está proyectada para atender a más de 1.600 usuarios de Puerto Carreño.

Las inversiones anunciadas incluyen además soluciones solares para zonas rurales, Ecoescuelas con sistemas fotovoltaicos y proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Según el Gobierno, hay cuatro proyectos terminados que han beneficiado a 1.767 usuarios y a más de 6.185 habitantes mediante sistemas solares. Otros dos proyectos se encuentran en ejecución y atenderán a 359 usuarios adicionales.

También reportó más de diez Ecoescuelas proyectadas y seis iniciativas financiadas con regalías por más de COP 40.797 millones.

“Hoy es y será una fecha histórica para Puerto Carreño y para el departamento del Vichada. Como habitante de esta tierra, he vivido y he sido conocedor de los problemas energéticos que durante décadas han afectado el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de nuestra gente”, dijo Fulberto Guevara, gobernador del Vichada.

El departamento enfrenta condiciones distintas a las de la mayor parte del país. Las largas distancias entre poblaciones y la baja densidad demográfica han dificultado la expansión de redes convencionales de energía, por lo que una parte de la cobertura depende de soluciones locales de generación.

La futura interconexión con Venezuela todavía no tiene detalles públicos sobre capacidad, cronograma o trazado.

La iniciativa se suma a otros proyectos de integración energética que ambos gobiernos han impulsado durante los últimos meses. En marzo, el Ministerio confirmó avances para reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, una infraestructura construida en 2007 y que permanece sin operación desde 2019.

Contexto: Gas venezolano hacia Colombia: el plan para reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte

Ese proyecto busca permitir nuevamente el flujo de energía desde Venezuela hacia Colombia, esta vez mediante gas natural. Aunque se trata de infraestructuras distintas, ambos anuncios reflejan una misma apuesta: utilizar la frontera energética con Venezuela para reforzar el abastecimiento en regiones donde persisten limitaciones de cobertura o de suministro.

Lo anunciado hasta ahora muestra dos frentes de trabajo. El primero busca ampliar la generación mediante proyectos solares. El segundo apunta a una conexión internacional que reforzaría el suministro eléctrico del Vichada.

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