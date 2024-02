Vigencias futuras, inflación y tasas: el panorama de la economía según Minhacienda

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: Cortesía Minhacienda

El ministro de hacienda, Ricardo Bonilla reconoció que la coyuntura económica del país no es la mejor e hizo un repaso de los sectores que necesitan mayor reactivación, las proyecciones de crecimiento, la inflación y tasas de interés. Esto durante el seminario de Perspectivas Económicas 2024, realizado por la ANIF y Fedesarrollo ·

El jefe de la cartera dijo que país está en un modelo de desarrollo basado en un ejercicio minero exportador de petróleo y carbón, pues los mejores años de crecimiento de la economía colombiana coincide con buenos precios del petróleo, cuando bajan la economía se ralentiza.

“Colombia no abandona el petróleo. Tenemos petróleo, pero no somos un país petrolero y las reservas se van encontrando poco a poco. Con las perspectivas del mundo, nos tenemos que preparar para construir una economía en la que el petróleo vaya perdiendo importancia”, expresó Bonilla.

Añadió que si no se empieza a construir una nueva oferta exportable, en 10 o 15 años no habrá petróleo ni ingresos. Estos están en una agricultura de mayor densidad, la agroindustria, reindustrialización y el turismo. Eso es lo que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Le puede interesar: Cuánto cuesta viajar en Emirates Airlines: la nueva aerolínea que llega al país.

El estado de la economía

“Esperábamos un 1,2 % en el crecimiento del PIB, pero fue del 0,6 % según el DANE. El periodo negativo de crecimiento fue el segundo trimestre de 2023, no se dio la recesión que son dos trimestres continuos negativos”, sostuvo el ministro.

Lo que se espera es que en 2024 se siga creciendo a bajas tasas, pero sin números negativos. El crecimiento económico para 2025 se proyecta en el 3 % y en el largo plazo la tasa sería del 4 %, con excepciones por encima.

Y explicó que uno de los sectores con peores resultados el año pasado fue el de vivienda. El Gobierno da subsidios para y sirven para los cierres financieros de las empresas, pero que el interrogante es para qué se usaron y la respuesta parece ser que fue para reducir los inventarios y no reactivar la construcción.

El segundo elemento que mencionó fue que en 2023 la inversión total cayó más que la fija por cuenta de una importante desacumulación de inventarios, que parecería estar asociado principalmente a los ciclos de las edificaciones.

“La pregunta es quién hace las obras civiles. El Estado termina haciendo estructuración de proyectos, diseños y entrega las obras en concesión o las hace el Invías con las constructoras. Se perdió la capacidad de construirlas”, aseguró Bonilla.

El PND le da la posibilidad al Gobierno de que construya vías terciarias, pero no las principales y secundarias.

Lea: Así funciona la tarifa mínima para repartidores en Rappi acordada con el Mintrabajo.

El debate de las vigencias futuras

Durante los últimos días ha estado activa la discusión en torno a las vigencias futuras, que son los compromisos del Estado de darle dinero a obras consideradas estratégicas.

“Esos son compromisos de la Nación de entregar recursos cada año, en función de las obras. Y existen otras obras en las que el Invías desarrolla la adjudicación. El año pasado estaba el compromiso de entregar 11 billones para este tipo de obras y se giraron. La pregunta es, ¿contra qué? En algunos casos con obra efectiva, otras de contrato porque si no se entregaba el dinero se incumplía. La pregunta es, ¿dónde está la plata y dónde está la obra? Hay casos en que el dinero está en fiducias y las obras no avanzan”, afirmó el ministro de Hacienda.

Y pregunta si ¿puede el Estado seguir entregando recursos para que las obras no avancen, pero se cumplan los contratos? “Nosotros creemos que no, es hora de revisar hasta dónde podemos reformular algunos elementos de las vigencia futuras que están comprometidas, pero la obra no está respondiendo”.

Considera que estas quitan espacio para financiar otras obras que también son prioritarias, pero no fueron declaradas como importancia estratégica. “¿De dónde va a salir la plata para eso si ya está comprometida en vigencias futuras de obras que no se están haciendo?”, cuestionó

“Estamos entregando recursos a obras hipotéticas. Y el PIB no mide el flujo de caja, sino kilómetro real de obra. Si queremos reactivar la economía, debemos hacerlo en el proceso de construcción de vivienda y la construcción de obras civiles y garantizar que los limitados recursos del país destinados a este tipo de obras, los utilicemos de la mejor manera posible. No se trata de castigar a nadie, sino de evidenciar que la obra se hace y se requieren los recursos”, detalló Bonilla.

El funcionario se quejó de que las obras tienen plata en las fiducias y no van a necesitar más en tres años, entonces los recursos se podrían destinar a otras obras. Eso significaría renegociar porque no se pueden dejar de girar, pero sí renegociar y revisar los compromisos, no para eliminarlos.

Puede leer: En Cesar inauguran primera planta de generación de energía a partir de biogás.

Inflación y tasas de interés

Hoy la discusión es si las tasas de interés están conteniendo la inflación o si están afectando el crecimiento económico, planteó el ministro.

La tasa de intervención está en 12,75 %, la inflación en 8,35 %. “Ya tenemos 440 puntos de diferencia, la tasa real está creciendo. Es hora de empezar a bajar las tasas”, puntualizó.

El ministro se refirió también a la reducción del déficit del fondo. Sostuvo que si no se hubiese incrementado el precio de las gasolina en 2023, la inflación habría caído dos puntos más. Pero que se logró cerrar el déficit sin sacrificar la senda de reducción en la inflación y se busca hacer lo mismo con el ACPM.

“Necesitamos que las tasas bajen, de acuerdo con la información y que contribuya con la reactivación”, finalizó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.