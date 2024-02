Un año después, nadie responde por los pasajeros de Viva

Viva paró sus operaciones en la noche del lunes 27 de febrero de 2023. /Mauricio Dueñas- EFE Foto: (EPA) EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Hace un año Viva dejó a miles de pasajeros varados en los aeropuertos del país. Con maletas listas, sin previo aviso, sin siquiera una disculpa. Nadie podrá compensar ciertos daños, los reencuentros fallidos, las citas incumplidas, los abrazos pendientes, las fotos que no se tomaron ni las historias de amor que no florecieron porque un avión no despegó.