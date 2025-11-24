Logo El Espectador
Vivienda, el punto débil del sector construcción en 2025: ¿qué frena su recuperación?

En un trimestre de crecimiento sólido para la economía colombiana, la construcción volvió a moverse a dos velocidades: las obras civiles ganaron dinamismo con el impulso del gasto público, mientras que la vivienda no despega desde 2023 y su horizonte (entre tasas altas, subsidios inciertos y tensiones del mercado) sigue sin aclararse.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
24 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Una de las personas afectadas del Barrio Potosí por el incumplimiento del plan piloto "Plan Terraza" de la Alcaldía de Bogotá para mejorar las condiciones de vivienda de estratos 1 y 2.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Al mirar la foto general, el panorama luce alentador: en el tercer trimestre de 2025, la economía colombiana sorprendió con un crecimiento por encima de las proyecciones frente al mismo periodo de 2024, comercio y servicios retomaron dinamismo y la demanda interna subió revoluciones, asumiendo como el motor principal del crecimiento.

Pero el tufo a victoria no alcanza a ocultar las actividades que arrastran rezagos, desgastes y problemas que ya empiezan a verse como crónicos.

Un sector, en particular, no logra seguirle el paso al resto de la...

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
