Vivienda, el punto débil del sector construcción en 2025: ¿qué frena su recuperación?

Una de las personas afectadas del Barrio Potosí por el incumplimiento del plan piloto "Plan Terraza" de la Alcaldía de Bogotá para mejorar las condiciones de vivienda de estratos 1 y 2. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Al mirar la foto general, el panorama luce alentador: en el tercer trimestre de 2025, la economía colombiana sorprendió con un crecimiento por encima de las proyecciones frente al mismo periodo de 2024, comercio y servicios retomaron dinamismo y la demanda interna subió revoluciones, asumiendo como el motor principal del crecimiento.

Pero el tufo a victoria no alcanza a ocultar las actividades que arrastran rezagos, desgastes y problemas que ya empiezan a verse como crónicos.

Un sector, en particular, no logra seguirle el paso al resto de la...