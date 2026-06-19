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Vientos en contra para la vivienda en Colombia: el sector no repuntaría antes de 2027

Las proyecciones estiman un cierre de año en negativo para el sector edificador y prevén una recuperación hasta 2027. Mientras tanto, las ventas vuelven a perder terreno y la oferta se transforma: los constructores responden a los costos apostando por proyectos cada vez más grandes.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
19 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
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Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Tocó fondo la vivienda en Colombia? Es la pregunta que ronda al sector constructor tras tres años consecutivos de caída en la producción residencial, es decir en la construcción de viviendas, con corte a abril de 2026.

Solo en el primer trimestre de 2026, las edificaciones residenciales se contrajeron 8,6 % frente al mismo periodo del año anterior (según datos del DANE procesados por la Cámara Colombiana de la Construcción -Camacol-), mientras el Producto Interno Bruto nacional crecía al 2,2 %.

Durante estos años en rojo, cabe...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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