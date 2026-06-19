Vientos en contra para la vivienda en Colombia: el sector no repuntaría antes de 2027

Anuncios de "Se Arrienda" y "Se Vende" en casas, apartamentos y establecimientos comerciales de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Tocó fondo la vivienda en Colombia? Es la pregunta que ronda al sector constructor tras tres años consecutivos de caída en la producción residencial, es decir en la construcción de viviendas, con corte a abril de 2026.

Solo en el primer trimestre de 2026, las edificaciones residenciales se contrajeron 8,6 % frente al mismo periodo del año anterior (según datos del DANE procesados por la Cámara Colombiana de la Construcción -Camacol-), mientras el Producto Interno Bruto nacional crecía al 2,2 %.

Durante estos años en rojo, cabe...