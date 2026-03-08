Vivienda VIP: la alternativa más barata, pero cada vez más difícil de construir en Colombia

Construcción de vivienda en el barrio Potosí, en Bogotá. Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El término “VIP” suele evocar privilegio: el producto premium, el espacio reservado, el trato preferencial. Sin embargo, esas tres letras también pueden significar el extremo opuesto: Vivienda de Interés Prioritario, la franja más baja de la vivienda social formal en Colombia y, por ende, dirigida a los hogares de menores ingresos. Puede decirse que ambas acepciones de “VIP” remiten, a su manera, a very important person.
Y es que la VIP es una de las soluciones más necesarias en un país con alto déficit habitacional y fuertes...
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación