Economía
Estos son los “peros” al proyecto de decreto que cambia las reglas para las viviendas VIS

Tras el aumento histórico del salario mínimo, el Gobierno Petro puso sobre la mesa un proyecto de decreto que cambia el tope de las Viviendas de Interés Social y obliga a los constructores a vender a un precio fijo. Expertos alertan que la medida es contraproducente.

Karen Vanessa Quintero Martínez
13 de enero de 2026 - 12:10 a. m.
Imagen de referencia de construcción de vivienda en Colombia.
Foto: El Espectador - José Vargas

El aumento histórico de 23 % en el salario mínimo abrió importantes preguntas sobre el futuro de los precios de las viviendas. El Gobierno de Gustavo Petro, ante los cuestionamientos por los posibles aumentos en las Viviendas de Interés Social (VIS), cuyos topes están atados al mínimo, anunció una desindexación.

El domingo se conoció el borrador de decreto con el que el Ministerio de Vivienda pretende aliviar el bolsillo de los colombianos. La medida fija un único tope para las viviendas VIS y establece que toda separación o promesa de...

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
