Vivienda VIS: por qué desindexar su precio del salario mínimo y qué alternativas hay

Un borrador de decreto busca cerrar una práctica extendida en la vivienda VIS que ha afectado a muchos compradores: pactar el precio en SMMLV y recalcularlo con cada aumento anual del salario mínimo hasta la escrituración. La propuesta, sin embargo, deja abierta una pregunta: ¿cómo reconocer los cambios de costos en proyectos que tardan años en construirse?