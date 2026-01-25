Logo El Espectador
Economía
Vivienda VIS: por qué desindexar su precio del salario mínimo y qué alternativas hay

Un borrador de decreto busca cerrar una práctica extendida en la vivienda VIS que ha afectado a muchos compradores: pactar el precio en SMMLV y recalcularlo con cada aumento anual del salario mínimo hasta la escrituración. La propuesta, sin embargo, deja abierta una pregunta: ¿cómo reconocer los cambios de costos en proyectos que tardan años en construirse?

25 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
A septiembre de 2025 el 75,3 % de los proyectos VIS informaban sus precios en salarios mínimos y solo el 24,7 % lo hacía en pesos. Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - José Vargas

En los próximos días o semanas podrían cambiar las reglas con las que se vende la vivienda de interés social (VIS) en Colombia. Un proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda, cuyo periodo de comentarios acaba de cerrarse,...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
