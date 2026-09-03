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Viviendas destruidas y cultivos en riesgo: ¿cómo queda el campo después del terremoto?

Aunque es menos ruidoso, el impacto de la tragedia para la ruralidad es igual de grande que para las ciudades. Le contamos cómo afecta la emergencia al agro y a las probaciones que están en el campo.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
03 de septiembre de 2026 - 06:10 p. m.
Municipios de Argelia, norte del Valle del Cauca.
Municipios de Argelia, norte del Valle del Cauca.
Foto: Gobernación del Valle

La tierra del occidente de Colombia se movió toda con el terremoto del 10 de agosto de 2026. Pero el país todavía dimensiona la magnitud de lo ocurrido, ya que hay unas zonas de la ruralidad a las que es más difícil acceder y conocer el estado de sus habitantes. Si bien es el mismo suelo, el impacto y las consecuencias a largo plazo pueden ser muy diferentes para las áreas urbanas y rurales.

Hasta el momento se sabe de 331 personas fallecidas, pero todavía quedan 136 desaparecidas. Abundan las fotos de los edificios colapsados, las casas en...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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