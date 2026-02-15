Logo El Espectador
Volkswagen enfrentará juicio penal en Francia por el escándalo diésel

El escándalo ha repercutido en toda la industria, involucrando a varios fabricantes de automóviles y costándoles decenas de miles de millones de dólares.

Agencia Bloomberg
15 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Se espera que el tribunal de París discuta las fechas del juicio en diciembre.
Foto: EFE - CLEMENS BILAN
Se ha ordenado a Volkswagen AG que enfrente un juicio penal en Francia relacionado con el escándalo de las emisiones diésel que estalló hace más de una década.

El fabricante de automóviles alemán será acusado de engaño “sobre productos que ponen en peligro la salud humana y animal”, informó la Agencia France-Presse, citando una fuente cercana al caso que no identificó.

Lea también: Volkswagen marcó 2015 al haber reconocido que manipuló emisiones de gases en sus motores

Se espera que el tribunal de París discuta las fechas del juicio en diciembre, lo que sugiere que las audiencias no comenzarían hasta al menos 2027, dijo la agencia de noticias.

Los representantes de VW no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Bloomberg.

Además del caso Volkswagen, las autoridades francesas están tomando medidas contra Renault SA y dos unidades de Stellantis NV, cada una de las cuales ha negado haber actuado mal.

El escándalo ha repercutido en toda la industria, involucrando a varios fabricantes de automóviles y costándoles decenas de miles de millones de dólares. El año pasado, en Alemania, cuatro exdirectivos de VW fueron condenados por su participación en el asunto. Mercedes-Benz Group AG, Ford Motor Co. y otros fabricantes están envueltos en un juicio colectivo masivo en el Reino Unido.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia Bloomberg

