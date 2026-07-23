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Vuelve y juega: Estados Unidos aplicará aranceles a Colombia, ahora del 12,5 %

El Gobierno de Donald Trump exige a sus socios comerciales que prohíban la importación de mercancías fabricadas con trabajo forzoso en terceros países. Colombia no lo ha hecho y por eso pagará el gravamen más alto: 12,5 %.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
23 de julio de 2026 - 09:49 p. m.
Donald Trump y los nuevos aranceles.
Donald Trump y los nuevos aranceles.
Foto: EFE y Edwin Bohórquez Aya
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Desde las 11:01 de la noche de este jueves 23 de julio, Colombia pagará un recargo del 12,5 % sobre sus exportaciones a Estados Unidos. La Oficina del Representante Comercial (USTR) de ese país publicó una decisión final tras 60 investigaciones comerciales abiertas en marzo de 2026, las cuales dejaron a Colombia en el escalón más alto de tarifas frente a otros países.

Cabe aclarar que el nuevo gravamen del 12,5 % reemplaza al arancel del 10 % que venía aplicando la Administración Trump hacia Colombia desde febrero de este año. Así las cosas, los aranceles no se acumulan entre sí, por lo que el aumento neto de las tarifas de entrada de productos colombianos en Estados Unidos es de 2,5 puntos porcentuales.

El golpe más duro, sin embargo, lo recibirían los productos que hoy ingresan con arancel cero gracias al Tratado de Libre Comercio entre los dos países: esos pasarán directamente del 0 % al 12,5 %, de acuerdo con un análisis de la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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