Wall Street anticipa inversión extranjera en Venezuela y repunte de bonos

El banco estima valores de 53,5 centavos por dólar para bonos soberanos y 47,9 centavos para títulos de PDVSA Foto: EFE - Ronald Pena R

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La economía de Venezuela está en condiciones de recibir una ola de inversión extranjera que podría respaldar un aumento de los precios de sus bonos, según un analista de Wall Street que visitó el país la semana pasada.

Después de sostener reuniones en Caracas, el estratega de Jefferies Financial Group Inc., Javier Kulesz, anticipó que espera que una “serie de anuncios” sobre acuerdos en sectores estratégicos sean seguidos por flujos de inversión, principalmente en petróleo, minería y electricidad.

Dichos acuerdos deberían apuntalar el crecimiento económico y dejar al gobierno con más divisas para cumplir con los pagos a los tenedores de bonos. Las estimaciones de valor razonable del banco —53,5 centavos por dólar para los bonos soberanos y 47,9 centavos para los títulos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)— representan una prima respecto de los precios actuales de mercado.

La deuda venezolana, que ha permanecido en default durante gran parte de la última década, acumula un aumento cercano al 60 % este año ante la perspectiva de una reestructuración de deuda.

“Las conclusiones obtenidas durante el viaje han reforzado nuestra convicción de que los riesgos para nuestras valoraciones están ahora más inclinados al alza que a la baja”, escribió Kulesz en un informe publicado el lunes. “La carrera por comprar bonos de Venezuela y PDVSA que hemos observado en nuestro mercado también se está reflejando en la economía real”.

Jefferies se encuentra entre los primeros bancos estadounidenses en enviar analistas a Caracas después de que Washington restableciera relaciones diplomáticas con el país tras la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. El viaje, reportado por primera vez por Bloomberg el jueves, no incluyó clientes y tuvo como objetivo restablecer contactos, obtener una visión directa de la situación sobre el terreno y preparar futuras visitas de inversores, según la nota.

Según Kulesz, la creciente circulación de dólares ya está abriendo espacio para mayores inversiones y consumo en Venezuela. Los dólares que ingresan al mercado cambiario suman actualmente USD 1.500 millones al mes, más de ocho veces la cifra registrada en diciembre, de acuerdo con el informe.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció en las últimas semanas la contratación de asesores legales y financieros y se comprometió a publicar este mes un análisis de sostenibilidad de la deuda. Aunque esa evaluación probablemente describirá un panorama mucho más complejo que el que actualmente descuentan los mercados, Kulesz considera que los flujos de inversión terminarán fortaleciendo la posición financiera del gobierno.

“Un mayor crecimiento y mayores entradas de dólares solo incrementarán la capacidad del país para pagar a los tenedores de bonos sin deteriorar las principales variables macroeconómicas utilizadas por los analistas en sus análisis de sostenibilidad de deuda”, escribió.

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