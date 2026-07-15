Warsh afirma que Trump no ha intentado influir en la política monetaria de la Fed

Kevin Warsh, de la Fed, habla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

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El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó que el presidente Donald Trump —quien desde hace tiempo pide una fuerte reducción de la tasa de interés en EE. UU.— no ha intentado interferir en el banco central y que, si lo hiciera, no tendría éxito.

“Simplemente no quiero entrar en detalles sobre las conversaciones que mantengo con el presidente”, dijo Warsh al responder una pregunta durante una audiencia celebrada el miércoles ante la Comisión Bancaria del Senado sobre si había hablado con Trump desde que asumió la presidencia de la Fed.

“Les diré lo que le he repetido en numerosas ocasiones al presidente, y lo mismo le he dicho al secretario del Tesoro: eligieron a una persona independiente para desempeñar un cargo independiente, y eso es exactamente lo que pienso hacer”, afirmó Warsh.

Ante la insistencia del senador demócrata Chris Van Hollen, Warsh aseguró que el presidente “no ha intentado —antes de que yo asumiera este cargo, antes de que levantara la mano derecha— influir en la conducción de la política monetaria”. Agregó: “Y si lo intentara, seguiría concentrado en mi trabajo y en cumplir con mi deber”.

Warsh también dijo que seguirá los precedentes establecidos en materia de divulgación de su agenda.

Trump y las tasas de interés

Warsh fue nombrado presidente de la Fed por Trump y asumió el cargo en mayo. En su primera reunión de política monetaria, celebrada el mes pasado, el banco central mantuvo sin cambios la tasa de interés en medio de las presiones sobre los precios derivadas de la guerra en Irán.

Aunque los datos oficiales publicados esta semana mostraron que el ritmo de aumento de los precios al consumidor y al productor se moderó en junio, la inflación sigue muy por encima del objetivo de 2 % de la Fed.

Van Hollen dijo a Warsh que esperaba que “siguiera los precedentes”. Jerome Powell, quien continúa como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, ignoró durante su gestión las peticiones de Trump para recortar la tasa de interés y criticó a la administración por intentar ejercer presión política sobre el banco central.

El mes pasado, Trump reiteró que “necesitamos tasas de interés bajas”. Sin embargo, economistas e inversionistas prevén que la Fed podría verse obligada a elevar la tasa de interés este año debido a las presiones inflacionarias derivadas del aumento de los costos de la energía y del desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.

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