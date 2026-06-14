Mercados apuestan por subida de tasas de interés pese a presión de Trump

Kevin Warsh dirige su primera reunión de la Fed en medio de inflación al alza y tensiones con la Casa Blanca. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

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Apenas tres semanas después de asumir el cargo, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ya se enfrenta a una prueba de un riesgo inusualmente alto.

La inflación está resurgiendo al ritmo más rápido de los últimos tres años. Existe un creciente desacuerdo entre los responsables de la política monetaria del banco central. Y los inversores han estado deshaciéndose de los bonos del Tesoro estadounidense y apostando masivamente por que la Fed tendrá que empezar a subir los tipos de interés en diciembre, haciendo caso omiso del llamamiento del presidente Donald Trump para que, por el contrario, los baje.

No hay mucho en juego en el resultado de la reunión sobre política monetaria de la Fed de esta semana, ya que se espera que el banco mantenga su tipo de interés de referencia sin cambios, en un rango del 3,5 % al 3,75 %, a la espera de ver cómo repercute en la economía la subida de los precios de la energía provocada por la guerra en Irán.

Pero la primera rueda de prensa de Warsh —así como el comunicado y las previsiones de la Fed tras la reunión— serán analizados minuciosamente en busca de pistas sobre lo que está por venir.

Si hay un mensaje convincente de que la Fed está dispuesta a volver al modo de lucha contra la inflación, es probable que Wall Street se sienta tranquilo respecto al compromiso de Warsh de mantener la independencia política del banco. Si no está a la altura, inquietará a unos mercados que ya temen que pueda poner en peligro la credibilidad de la Fed cediendo ante la Casa Blanca.

“Es una posición muy difícil para él en todos los sentidos”, afirmó James Clouse, economista del Andersen Institute y exsubdirector de la división de asuntos monetarios de la Fed.

Nunca es fácil para un nuevo presidente de la Reserva Federal, y algunos, como Alan Greenspan o Ben Bernanke, se enfrentaron a importantes retos poco después de asumir el cargo.

Sin embargo, en el caso de Warsh, el conflicto inmediato entre las prioridades de la Casa Blanca y la dirección de la economía es especialmente tenso. La tensión en Wall Street se ha visto agravada por las dudas sobre las opiniones de Warsh y por un panorama general complicado por la guerra y un auge de la inversión en inteligencia artificial que está echando leña al fuego de una economía que se ha mostrado sorprendentemente resistente.

Warsh fue un acérrimo halcón durante su mandato como gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, cuando el colapso del mercado inmobiliario sumió a EE. UU. en una profunda recesión.

Pero en los años transcurridos desde entonces se ha transformado en un feroz crítico del banco central y el año pasado lo culpó de seguir pronosticando una inflación elevada, afirmando que la IA desatará una “fuerza desinflacionaria significativa” al aumentar la productividad. El silencio de Warsh desde que tomó posesión el mes pasado —algo nada inusual en un nuevo presidente que intenta orientarse— complica aún más el panorama.

“Lleva mucho tiempo sin pronunciarse sobre política monetaria”, señaló Ed Al-Hussainy, gestor de carteras de Columbia Threadneedle en Nueva York. “Así que todos estamos tratando de adivinar qué pasa por la mente de Warsh en materia de política monetaria”.

Además, la evolución de la economía ha cambiado rápidamente desde que la guerra de Trump contra Irán elevó los precios del petróleo. A medida que las empresas ven cómo suben los costes, los están trasladando a los consumidores en forma de precios más altos, lo que se suma a una inflación que ya llevaba cinco años estancada por encima del objetivo del 2 % de la Fed. En mayo, el índice de precios al consumo —un indicador de inflación muy seguido— subió 4,2 % respecto al año anterior, la mayor subida desde abril de 2023.

Esto ha reajustado drásticamente las expectativas en Wall Street. Los operadores han abandonado las apuestas, antes generalizadas, de que la Fed reanudaría los recortes de tipos este año para apostar por lo contrario. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años han subido por encima del 4 %, por encima del tipo de política monetaria de la Fed, mientras que los rendimientos a 30 años alcanzaron el mes pasado su nivel más alto desde 2007. Ambos se consideraron mensajes claros de Wall Street de que los tipos deben subir.

Esto no pasa desapercibido para los responsables de la Fed. En la última reunión celebrada en abril, muchos responsables de la política monetaria advirtieron de que probablemente tendrían que empezar a subir los tipos si la inflación se mantenía elevada y querían abandonar la tendencia a bajarlos, según el acta de dicha reunión. Tres de ellos manifestaron su desacuerdo porque se oponían a la redacción del comunicado de la Fed.

Al mismo tiempo, Warsh asume el cargo tras un ataque sin precedentes contra el banco central por parte de la Administración Trump, que incluyó un intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook y una investigación penal que, según Jerome Powell, predecesor de Warsh, fue una represalia por no plegar la política monetaria a la voluntad del presidente.

Cuando Trump nombró a Warsh miembro de la junta, afirmó que respetaba su independencia. Pero Trump arremetió repetidamente contra Powell y este mes afirmó que Warsh se equivocaría si subiera los tipos, insistiendo en que la Fed debería bajarlos en su lugar.

“Espero que el Kevin Warsh que veamos sea el Kevin Warsh antiinflacionista de toda la vida que estuvo tan presente durante muchos años, porque la inflación es demasiado alto”, dijo Ellen Meade, profesora de Economía en la Universidad de Duke que asesoró a funcionarios de la Fed durante una carrera de décadas en la junta. “Tiene que hacer algo que demuestre que entiende el mensaje de los datos que están llegando”.

Algunos consideran exageradas las preocupaciones de que Warsh pueda malgastar la credibilidad de la Fed para apaciguar al presidente.

“Realmente no hay motivo para esperar que se limite a decir ‘vamos a bajar los tipos de interés porque el presidente quiere tipos de interés más bajos’“, afirmó Norbert Michel, del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato. ”Kevin sabe que las cosas no funcionan así“.

Aun así, Warsh ha prometido llevar a cabo una reorganización significativa en el banco central que incluye una cooperación más estrecha con el Departamento del Tesoro. Ha afirmado que la Fed debe cambiar la forma en que evalúa la inflación y se comunica con el público, y ha abogado por reducir las enormes carteras de bonos del banco central —una medida que podría hacer subir los tipos a largo plazo al obligar a los mercados a absorber más bonos—.

Sin embargo, la atención más inmediata se centrará en las señales que Warsh decida enviar sobre la dirección que pretende dar al banco central en los próximos meses.

“Tu primera reunión siempre será tu primera reunión”, afirmó Jason Granet, director de inversiones de BNY en Nueva York. “La declaración, las actas y la rueda de prensa: esta reunión va a dar mucho que hablar”.

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