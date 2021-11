Wobi 2021: cómo abordar los cambios personales y empresariales en la era pos-COVID

Cambiar, hacer las cosas de forma diferente. Ese ha sido el mandato, pero también el aprendizaje para el mundo durante la pandemia. Por eso, no podía ser otro el enfoque del Wobi Bogotá 2021, evento que se realiza de nuevo de forma presencial y que se lleva a cabo este 3 y 4 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El cambio y la transformación fueron el hilo conductor de la jornada, que contó con la participación virtual de Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, así como de la psicóloga, investigadora y autora bestseller Tasha Eurich; del experto en transformación digital David Bell; de Alexander McCobin, CEO de Conscious Capitalism, y de Tal Ben-Shahar, experto en liderazgo, todos de forma presencial.

“La autoconciencia es el primer paso para el cambio”, mencionó Eurich, quien presentó las bases para empezar a hablar de cambios y transformaciones positivas para las organizaciones, partiendo desde el individuo. Según la investigadora, el 95 % de las personas creen tener autoconciencia (self-awareness), es decir, tener claro quiénes somos y cómo somos vistos por los demás. Sin embargo, apenas entre el 10 y 15 % de la gente realmente tiene “autoconciencia”.

Pero ¿por qué es importante? Por la sencilla razón de que es esencial para poder cambiar o al menos saber qué deberíamos cambiar. La autoconciencia, es posible concluir a partir de la exposición de Eurich, permitirá a las personas tener una confianza bien fundada, comunicarse mejor, incluso hacer más rentables sus empresas o negocios o tener un impacto positivo en la vida familiar.

Ahora bien, la autoconciencia de los líderes tiene varias particularidades. La primera es su importancia: un líder que no tiene claro quién es (por ejemplo, sus fortalezas y debilidades) y cómo lo ven los demás puede cometer más errores en su gestión.

Por otro lado, a mayor poder, es probable que haya menor autoconciencia: “Si llegué hasta aquí es porque soy muy bueno/a”, podría pensar. Sin embargo, como recordó Eurich, las habilidades que nos trajeron hasta aquí es posible que no nos lleven hasta allá, más alto en un mundo en constante cambio.

Además, un líder puede enfrentar dificultades a la hora de acudir a una de las mejores herramientas para construir autoconciencia: las retroalimentaciones. Un empleado, por ejemplo, difícilmente le diría a su jefe una “verdad dolorosa” sobre su gestión o liderazgo. Por eso, Eurich recomienda buscar retroalimentaciones (o feedback) de personas que sabemos que desean nuestro éxito, pero que además no matizarían la verdad. Es importante, entonces, promover en el propio entorno una cultura de cero represalias por retroalimentaciones sinceras, sino todo lo contrario.

Al paso, David Bell llegó con un mensaje que podría resumirse así: la transformación digital es más sobre la transformación que sobre lo digital. Recordó algunos fundamentos sobre el emprendimiento, que son particularmente visibles en el caso de internet: internet resuelve muchas “fricciones”, es decir, dificultades para alcanzar algún fin. Google, por ejemplo, nos resuelve fácilmente la necesidad de buscar o consultar información. Uber resuelve fricciones en el mundo de la movilidad; Airbnb, en el del turismo o el alojamiento; Coursera, en el mundo de la educación y desde cualquier parte del mundo.

Sin embargo, también es cierto que con los servicios digitales vienen otro tipo de “fricciones”: en la confianza, en los medios de pago, en la logística y las entregas, entre otros. Por eso, Bell insistió en el mensaje de que el mundo “real” es tan importante, o más, para los negocios que el digital. Las soluciones para las fallas o los retos en las empresas pueden venir perfectamente de una combinación de lo que mejor funciona de ambos mundos.

Pero esto no basta, pues los valores y el propósito también importan. “Bond, not Brand” (que podría traducirse como “conexión, no marca”), es decir, crear lazos de confianza, basados en la transparencia, entre la empresa y la comunidad. Además, tener una auténtica “historia que contar” incentivará canales como el voz a voz.

Relacionado con esto, Alexander McCobin subió al escenario con la filosofía del “capitalismo consciente”, el cual diferenció claramente de las iniciativas de responsabilidad social empresarial que pretenden “resarcir daños”. Esto se debe a que, según McCobin, el capitalismo consciente es un conjunto de valores que forman parte del ADN de las empresas y que, por lo tanto, marcan la forma en que se hacen los negocios desde el principio; no se trata, entonces, de llegar a “ofrecer disculpas” después, sino tener la generación de valor como propósito diario.

Sobre el cambio y las transformaciones, Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, llegó con un mensaje contundente: hay alternativas. Se refiere al modelo con el que funciona esta enciclopedia libre: sin anuncios y sin suscripciones, al tiempo que defiende la información abierta, gratuita, neutral, cívica, constructiva. Y funciona, según él, no porque se prohíba a las “malas personas” editar los contenidos, sino porque las “buenas”, decenas de miles de voluntarios, están ahí para ser resilientes.

Para mantener valores humanos que son importantes, Wales asegura que la opción para Wikipedia ha sido recibir donaciones de las personas que consideren que esta plataforma es lo suficientemente importante para sus vidas (y, por qué no, el mundo) como para aportar dinero.

Con una conferencia corta, concreta, con una presentación de sencillos textos en blanco y negro, y más espacio para las preguntas del público que para la propia exposición, dejó una suerte de conclusión para las personas en el mundo de los negocios: el mismo principio que aplica para los voluntarios de Wikipedia aplica para los trabajadores. Ser un buen líder no significa dar órdenes, sino motivar lo suficiente como para que la gente decida quedarse, y esa motivación pasa, de nuevo, por el propósito, por la idea de contribuir en algo a un mundo mejor, sea desde el sector que sea.

La jornada la cerró Tal Ben-Shahar, experto en liderazgo, quien centró su charla o keynote en el ser: en el permiso que debemos darnos para ser humanos y, en medio del ajetreo del día a día, tomarse el tiempo de descansar y recuperarse. “El estrés no es el problema, sino la falta de recuperación”, dijo.

Tomarse pequeñas pausas para respirar, así como al menos un día a la semana para descansar y las vacaciones para una recuperación completa están entre los infaltables de este experto. A esto suma la importancia de la generosidad. Citando a Ana Frank, dijo: “Todos tenemos algo para dar, así sea amabilidad”, que, señala Ben Shahar, es contagiosa.

El jueves, segundo y último día de Wobi, contará con la participación de Arianna Huffington, quien de forma virtual hablará de desempeño; Marshall Goldsmith, experto en gerencia; Richard Boyatzis, experto en inteligencia emocional; Martha Rogers, experta en mercadeo, y el emprendedor Jesus Cochegrús, quien abordará los asuntos de estrategia.