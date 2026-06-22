XM advierte: lluvias ayudan, pero la amenaza de El Niño persiste

Foto: Con más de COP 85 mil millones, Hidroituango S.A. lidera las inversiones en Obras por Impuestos en Colombia. / Cortesía HIDROITUANGO S.A.

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El nivel de los embalses para generación de energía cerró mayo en 69,12 % de su capacidad útil. La cifra, en principio, no es mala. Pero el dato ya empieza a encender alarmas porque el IDEAM dice que El Niño ya está instalado —tanto en el océano como en la atmósfera— y que hay más de 95 % de probabilidades de que se fortalezca en el segundo semestre y se quede hasta principios de 2027.

Esa advertencia la soltó XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista, al presentar su balance de mayo. La entidad insiste en que mantiene monitoreo constante de las variables del Sistema y que trabaja “de la mano con los agentes del mercado y la institucionalidad sectorial” para atender la demanda “con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad y economía”.

El problema, como siempre, es que las buenas intenciones no llenan los embalses cuando el río baja.

El nivel de los embalses: una foto que mejora día a día

Al cierre de mayo, el embalse agregado del Sistema se ubicó en 69,12 %, apenas 0,14 puntos porcentuales por debajo de la senda de referencia para la estación de invierno establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que era de 69,25 %.

Sin embargo, la dinámica de las últimas semanas ha sido favorable. Para el 21 de junio, el nivel agregado del embalse ya había subido a 74,7 %, superando en 0,18 puntos la senda de referencia (74,52 %). Esto representa un incremento de 5,58 puntos porcentuales respecto al cierre de mayo, lo que indica una recuperación gracias a las lluvias recientes.

El análisis por regiones hidrológicas muestra comportamientos dispares, pero en general los aportes hídricos acumulados en lo corrido de junio alcanzan el 80,27 % de la media histórica, una señal positiva que, sin embargo, no alcanza a disipar las preocupaciones de mediano plazo.

El caso de Ituango acapara la atención

En mayo, los embalses evacuaron 67,74 GWh-mes de agua por los vertederos. Casi todo, el 98,82 %, salió de Ituango: 66,94 GWh-mes. El resto, apenas 0,80 GWh-mes, correspondió a Playas.

Los vertimientos no son malos en sí mismos. Son parte de la operación normal: cuando el embalse se llena, hay que soltar agua para regular niveles y evitar riesgos estructurales. Pero lo que preocupa no es que se vierta, sino que se esté vertiendo en una época de lluvias que debería ser la mejor para acumular reservas.

Si ya estamos soltando agua ahora, ¿qué va a pasar cuando el fenómeno climático apriete?

Aportes hídricos, por debajo de la media histórica

Los aportes hídricos acumulados en mayo alcanzaron 217,56 GWh-mes, lo que representa solo el 76,5 % de la media histórica para ese mes (284,41 GWh-mes). Por regiones, el panorama fue heterogéneo:

Oriente fue la región con mejor desempeño, alcanzando el 130,15 % de su media.

Centro registró 81,41 %.

Valle , 76,1 %.

Caribe , 68,8 %.

Caldas , 63,97 %.

Antioquia, la región más crítica, apenas llegó al 57,18 %.

Crece la participación de renovables, pero también la térmica

En mayo se generaron 7.656,38 GWh, con un promedio diario de 246,98 GWh. Eso es 2,73 % más que en abril. La buena noticia: el 82 % de esa generación vino de fuentes renovables. La no tan buena: el 18 % restante, de combustibles fósiles.

Dentro de las renovables, la hidráulica fue la gran protagonista con un 88,68 % del total renovable, equivalente a 179,62 GWh-día en promedio. Sin embargo, esta fuente presentó un decrecimiento de 3,49 % frente al mes anterior, una señal de alerta temprana.

Las plantas con embalses aportaron el 78,47 % (158,92 GWh-día), mientras que las filo de agua, esas que no tienen capacidad de regulación, pusieron el 10,22 % (20,7 GWh-día). Esas últimas son las que más sufren cuando el río baja, porque no tienen dónde guardar agua.

Las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) siguen ganando terreno. Las plantas solares generaron en promedio 20,06 GWh-día, lo que representa el 9,9 % de la generación renovable y un crecimiento de 3,38 % frente a abril. Las eólicas, aunque aún con baja participación (0,34 % del total renovable), mostraron un incremento notable de 55,04 % respecto al mes anterior, alcanzando 0,7 GWh-día en promedio.

El lado oscuro: el gas importado y el carbón disparan su participación

En el frente de los combustibles fósiles, la generación no renovable alcanzó 44,45 GWh-día promedio en mayo, un incremento de 39,49 % frente a abril. Este salto refleja la estrategia de respaldo ante la menor disponibilidad hídrica.

El gas importado fue el principal insumo de la generación térmica, con una participación de 45,21 % (20,09 GWh-día), lo que representa un crecimiento de 52,87 % frente al mes anterior. El carbón, por su parte, aportó el 43,11 % (19,16 GWh-día), con un alza de 48,39 %. El gas nacional, en cambio, perdió peso relativo con 11,5 % (5,11 GWh-día) y una leve caída de 2,33 %.

Este comportamiento confirma que, ante el temor de un fenómeno de El Niño prolongado, el sistema está recurriendo cada vez más a fuentes importadas y más costosas, lo que tendrá implicaciones directas en el precio de la energía y, eventualmente, en la factura de los usuarios.

El sistema eléctrico está en una encrucijada que ya empieza a definirse. Por un lado, los embalses están en zona de confort gracias a las lluvias de los últimos días. Por otro, El Niño se está consolidando con fuerza y promete quedarse.

El diagnóstico de XM, como la encargada de operar, monitorear y advertir es, por ahora, clave para la toma de decisiones por la institucionalidad del sector y los agentes del mercado.

Desde la empresa insisten en que el monitoreo es permanente y que están listos para “minimizar riesgos energéticos” con seguridad y confiabilidad.

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