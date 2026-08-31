XM advierte que podría haber racionamientos de energía en el área oriental

Se pide aumentar la generación de energía térmica para tener reservas de cara a El Niño.

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La región oriental del país, donde operan empresas como Codensa (Enel), la Electrificadora del Huila, la Empresa de Energía de Arauca y la Empresa de Energía de Boyacá, podría enfrentar racionamientos de energía en los próximos meses. Así lo advirtió Juan Carlos Morales, gerente encargado de XM.

En entrevista con Blu Radio, el directivo explicó que, además de los efectos que tendría el fenómeno de El Niño sobre los niveles de los embalses, existen mantenimientos programados que, al coincidir en el tiempo, reducirían de manera significativa la disponibilidad de energía para atender la demanda.

Estos mantenimientos programados se harán en la centrales hidroeléctricas de El Guavio y Chivor

“Al coincidir estos dos mantenimientos, que fueron programados desde hace un año, se comprometería la salida de más de 1.700 megavatios del sistema. Esto también afectaría la generación de seguridad en el área oriental. Por eso, lo que se está gestionando es que, al menos, uno de los dos mantenimientos sea reprogramado para reducir el riesgo que enfrenta esta zona”, explica.

Si no se logra esa reprogramación no se tendría cómo garantizar la seguridad energética para el área oriental del país, por lo que se tendrían que llevar a cabo unos racionamientos. Esta decisión depende de Enel (que es la empresa a cargo de El Guavio) y de AES Colombia (Chivor).

La presión sobre el sistema aumenta si se tiene en cuenta que el país ha alcanzado máximos históricos de demanda de energía, un nivel que, con la llegada de El Niño, podría superar los 265 GWh diarios.

Cuando se presentan picos de demanda, explica el gerente encargado, se requiere de los aportes que brinda El Guavio y Chivor, por lo que si no están disponibles el racionamiento se hace necesario.

“En este momento está previsto que estemos lejos de un gran apagón, pero la incertidumbre actual es más extrema de lo que hemos visto en años anteriores, temperaturas más altas, sequías más prolongadas. Es importante anticipar medidas, incrementar producción térmica para poder tener energía almacenada”, detalla Morales.

El llamado es a aprovechar al máximo las demás fuentes de generación de energía disponibles en Colombia. Actualmente, las plantas térmicas pueden aportar cerca de 118 GWh, mientras que las solares representan unos 20 GWh y el resto de la generación proviene de los embalses. Sin embargo, si se reducen los aportes hídricos, también disminuirá la disponibilidad de energía.

Niveles de los embalses

El más reciente reporte de XM, con corte al 30 de agosto, muestra que las reservas hídricas del país se encuentran en 79,02 %. Sin embargo, este nivel no es homogéneo, debido a que las lluvias no se presentan con la misma intensidad ni en las mismas épocas en todas las regiones.

En esta herramienta puede ver los niveles con mayor detalle:

En estos momentos, embalses como Guavio y Chivor están por encima del 90 %, situación que contrasta con la región occidenta, donde los niveles son más cercanos al 50 %. Sin embargo, se espera que en septiembre, octubre y noviembre empece a llover en esa región para aumentar las reservas de cara a lo más duro de El Niño.

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