XM le respondió a Petro: aplicará nueva fórmula tarifaria de energía desde marzo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado mayorista, hizo una serie de aclaraciones sobre la implementación de dos resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que modifican las reglas del cargo por confiabilidad, específicamente la forma en la que se calculan los precios de escasez, que son fundamentales para las transacciones en la bolsa de energía.

Estas precisiones del operador del sistema eléctrico son una respuesta a las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que tomaría medidas (incluso una intervención) si XM no aplicaba la nueva fórmula, que es un tope para la energía que se negocia en bolsa.

Los gremios del sector han hecho varios pronunciamientos para pedirle al Gobierno “mesura y responsabilidad”, teniendo en cuenta las afirmaciones que hizo Petro el pasado jueves desde Barranquilla sobre las tarifas de energía en el país, que son un lastre para la economía de las familias, especialmente, las del Caribe.

De acuerdo con el operador, el 30 de enero la CREG publicó la resolución 101 069 que es requisito para aplicar las medidas que estaban en otra resolución publicada el 2 de diciembre de 2024 (101 066). “Los aspectos normativos obligatorios para su implementación estaban pendientes de definición, entre ellos, los relacionados con la liquidación de las condiciones de escasez”.

Le recomendamos: Las tarifas de energía no bajarán de inmediato con los cambios en la bolsa

XM defiende que tiene hasta 15 días calendario a partir de la publicación de la última resolución para implementar las nuevas reglas, es decir, 14 de febrero de 2025, además de otros 15 días para aplicar las disposiciones asociadas a la liquidación e informar al mercado. Es decir, el operador tiene hasta el 1° de marzo para realizar estos procesos.

El operador sostiene que ha cumplido con los plazos y compromisos que tiene a su cargo y que había iniciado trabajos internos aun cuando no estaba en firme la medida.

Compartimos comunicado con el fin de dar claridad sobre la implementación de las resoluciones CREG 101 066 de 2024 y 101 069 de 2025, las cuales modifican las reglas del cargo por confiabilidad, en particular, el cálculo de los precios de escasez. pic.twitter.com/hfsRL3LC62 — XM SA ESP (@XM_SA_ESP) February 1, 2025

Ángela María Sarmiento, directora del Centro de Estudios de Energía Renovable y Agua (CEERA), aseguró que las medidas anunciadas por el presidente no tendrán un impacto significativo en las facturas de los usuarios, teniendo en cuenta que abordan “solo un elemento de la fórmula tarifaria”.

CEERA explica que la resolución modifica los precios de algunas transacciones de energía en bolsa, pero la energía comprada por este mecanismo es en promedio solo un 20 % del total, pues la mayoría proviene de contratos a largo plazo, que tienen precios más estables. Además, el precio que se paga por la energía es apenas el 35 % del costo total de la tarifa.

Lea: Precios de energía en bolsa tendrán tope: ¿cambian las tarifas de la luz?

El centro también advirtió que la medida tiene “efectos no deseables para las nuevas inversiones en generación, especialmente con fuentes renovables no convencionales como las pequeñas centrales hidroeléctricas, haciendo inviables inversiones por los costos a los que hoy se enfrentan estos proyectos”. Según CEERA, esta condición puede llevar a que se cuente con menos oferta de energía y, por tanto, a precios cada vez más altos de generación o, en el peor escenario, a no poder cubrir las necesidades de energía futuras.

En diciembre, Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía y experta en el sector, explicó a este diario que la aplicación depende de la decisión que tome cada generador que tiene asignado cargo por confiabilidad: algunos pueden aceptar la propuesta de tener un menor techo de precio en bolsa a cambio de que les paguen más por el cargo y otros no. La obligatoriedad llegaría con las nuevas asignaciones, que entrarían en vigencia desde 2028. Por eso hay dudas de qué tanto beneficiará a los usuarios esta medida en el corto plazo. Las reglas que publicará XM darán más pistas sobre este cambio.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Pronto tendremos al aire el boletín de noticias económicas, en el que además de actualidad encontrarán consejos de emprendimiento y finanzas. Si desean inscribirse, pueden ingresar aquí.