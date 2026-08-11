XM reporta los avances de la recuperación del servicio de energía tras el sismo

En Chocó, la afectación inicial alcanzó el 100 % y actualmente figura en 0 %.

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El sismo que se registró en la mañana del lunes trajo considerables afectaciones a la red del servicio de energía eléctrica. En territorios como el Chocó, Valle del Cauca y Quindío, las afectaciones impactaron a más del 70 % de la población.

Desde entonces, los equipos de trabajo han adelantado labores para restablecer el servicio de energía, con avances importantes durante las últimas horas.

El más reciente reporte de XM, con corte a las dos de la tarde del 11 de agosto, detalla que en el Valle del Cauca se pasó de una afectación 70 % inicialmente a una del 14,1 % . En Caldas, Quindío y Risaralda, disminuyó de 82 % a 18,2 %, mientras que en Cauca y Nariño pasó de 44 % a 5 %.

En Chocó, la afectación inicial alcanzó el 100 % y actualmente figura en 0 %. Sin embargo, este último dato requiere una precisión: aunque el agente reportó normalizadas las redes del Sistema de Distribución Local (SDL), persiste una desatención de la demanda en las subestaciones El Siete 115 kV y Quibdó 115 kV debido a fallas en el Sistema de Transmisión Regional (STR).

“Continuaremos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía, los agentes del sector y la institucionalidad sectorial, con el fin de lograr la recuperación total del servicio en las zonas que continúan afectadas”, resaltó el operador.

30 horas de trabajo

El 10 de agosto, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), se afectó el suministro de energía en Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Nariño y Chocó.

El lunes, el 100 % de los usuarios del Sistema Interconectado Nacional en Chocó se quedaron sin luz. En la mañana de este martes la afectación ya se había reducido al 20 % y en la tarde, según XM, se normalizaron las redes del sistema de distribución.

Hablamos con Andrés Felipe Horta, gerente de DISPAC (Distribuidora del Pacífico), empresa de servicios públicos que se encarga de la distribución y comercialización de energía eléctrica en 17 municipios de Chocó, con más de 111.000 usuarios.

La normalización de las redes solo corresponde a los 17 municipios que están en el Sistema Interconectado Nacional, los que atiende DISPAC. Hasta el momento, no se conocen datos consolidados y oficiales del abastecimiento de energía en los 14 municipios restantes.

El Sistema Interconectado Nacional es la red eléctrica que conecta las grandes plantas de generación con las redes locales para abastecer a la mayoría de casas, comercios e industrias del país. En cambio, las Zonas No Interconectadas, de las que hacen parte los otros 14 municipios, no tienen acceso a esta red y dependen de soluciones locales.

El segundo es que se toma como punto de partida la demanda que se estaba atendiendo antes del terremoto. Y aquí hay una claridad importante: Horta explica que DISPAC atiende 17 municipios, pero desde hace un año uno de esos municipios, puntualmente Sipí, no tiene luz. “No tenía servicio antes de la emergencia porque hay presencia de campos minados por donde pasa la línea de conexión. Esta situación es de conocimiento de las autoridades y de las Fuerzas Militares, que nos han dicho que en los próximos meses nos van a acompañar con el desminado humanitario para poder restablecer el servicio”, explicó.

Horta explica que la interrupción en el suministro se debió a la caída de infraestructura por el terremoto. Los arreglos tomaron más tiempo que en otros departamentos (en la noche del lunes faltaba restablecer el 60 %) porque, explica el gerente, la UNGRD y las secretarías de la Gobernación y de la Alcaldía solicitaron no restablecer el servicio por condiciones de seguridad, puntualmente por escapes de gas que generaban riesgo de incendio.

Hay aproximadamente 30.000 usuarios no atendidos por daños en el sistema de distribución local. Postes y redes caídas. Estamos atendiendo para restablecer en el menor tiempo posible.

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