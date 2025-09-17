Carina Murcia es designada como ministra de las TIC

Carina Murcia, ministra de las TIC (designada) Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia enfrenta un nuevo cambio en el gabinete. El pasado 9 de septiembre, el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Julián Molina como ministro de las TIC. Molina había asumido el cargo en marzo, luego de la salida de Mauricio Lizcano.

Molina es la primera baja confirmada luego del temblor político que generó la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, resultado que no era bien visto por el Gobierno (además de varios analistas). Se espera que los otros cambios se hagan en la cartera de Comercio, Industria y Turismo, así como en la de Trabajo.

Este miércoles se conoció que Yeimi Carina Murcia Yela fue designada como la nueva ministra de las TIC. Murcia se ha desempeñado hasta el momento como viceministra de transformación digital en la mencionada cartera.

Según lo que registra la hoja de vida colgada en la página de la Presidencia, la ministra designada es profesional en Comunicación Social (de la Universidad Cooperativa de Colombia), tiene una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos (en la Universidad Externado de Colombia) y una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Globalización (en la Universidad Abierta de Cataluña).

En su experiencia figuran roles como asesora del Ministerio de las TIC, donde también ha sido viceministra y directora de apropiación; profesional especializado en la Secretaría de Integración Social y asesora de la Corporación Red Somos.

El perfil de Gloria Patricia Perdomo

En su perfil de LinkedIn se define como “consultora especializada en el área de las telecomunicaciones en aspectos técnicos, regulatorios y comerciales, los cuales me han permitido liderar proyectos exitosos con equipos interdisciplinarios de alto desempeño; aplicando y mejorando habilidades de orientación de servicio al cliente, motivación al logro, iniciativa, compromiso organizacional, flexibilidad y trabajo en equipo”

En su hoja de vida también figura el paso por diversas empresas. En la ETB acumuló ocho años, donde trabajó en la coordinación de proyectos dedicados a la expansión de red; fue gerente del proyecto de estudio de factibilidad de soluciones inalámbricas punto multipunto para servicios de banda ancha; así como del estudio de factibilidad para las telecomunicaciones en Cundinamarca.

Fue gerente comercial en OSC Telecoms y TES América Andina. Parte de su trabajo en estas se centró en el desarrollo de la estrategia comercial, plan de negocios e implementación de estrategias de venta.

Perdomo actualmente cursa una maestría en administración y gestión de empresas; es especialista en comunicaciones móviles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su pregrado fue de ingeniería electrónica en la Universidad Santo Tomás.

Los retos del ministerio

Por su naturaleza, la cartera de las TIC tiene un alto componente técnico. De allí la importancia de que la persona que asuma el liderazgo sea capaz de comprender no solo la realidad y necesidades que tiene el país en esta materia, sino también las soluciones.

El grueso de estos desafíos se centra en la reducción de la brecha digital, es decir, que cada vez más personas no solo tengan conexión a internet, sino los conocimientos para manejar los dispositivos que se conectan a la red, además de las habilidades para realizar labores productivas a partir de ellas.

La revolución que está trayendo la inteligencia artificial también es un aspecto relevante. Ya que la cartera podría participar en la creación de políticas públicas que permitan su aprovechamiento al tiempo en que se mitigan los eventuales riesgos que se le pudieran relacionar.

También se podría hablar de la correcta ejecución de los recursos asignados, pues con tanto cambio de ministros (Perdomo sería la tercera solo en 2025) crece la duda sobre si la visión del ministerio sigue siendo lo suficiente robusta como para cumplir con todo lo que se ha trazado para este año y para lo que resta del gobierno Petro.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.