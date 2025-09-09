No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Zonas comunes o elefantes blancos? Otro debate de la vivienda en Colombia

Piscina, sauna, gimnasio, salón de juegos y hasta cine: los amenities se multiplican en los conjuntos residenciales de Colombia como parte del gancho comercial para vender apartamentos de áreas más reducidas. ¿Son un valor agregado o un lujo que pesa?

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
09 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - José Vargas

La escena es familiar para miles de residentes de conjuntos residenciales: la asamblea anual de copropietarios. Entre quejas por las gracias de mascotas, música a deshoras y cuotas de administración cada vez más altas, alguien levanta la mano para preguntar por qué la piscina lleva semanas cerrada.

Otro vecino exige que se explique el costo del gimnasio, que siempre aparece con alguna máquina dañada, y alguien más reclama que ya es hora de cambiar algo en el sauna del conjunto, porque huele a moho desde hace rato.

El administrador, con el mismo...

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.
