Zuckerberg se acerca a Trump con el cambio de los vientos políticos

Zuckerberg dijo que Meta adoptaría un nuevo producto de “notas comunitarias”, señalando que sería similar al X de Musk. Foto: EFE - TASOS KATOPODIS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

No fue casualidad que Meta Platforms Inc. eligiera el programa de noticias de televisión favorito de Donald Trump, Fox and Friends , para discutir su decisión de abandonar la verificación externa de datos .

La medida, que afectará el contenido que se ofrece a cientos de millones de usuarios estadounidenses en plataformas como Instagram y Facebook, estaba dirigida en realidad a una audiencia de una sola persona. Fue el último cálculo en un esfuerzo de meses del fundador y director ejecutivo Mark Zuckerberg para reposicionar al gigante de las redes sociales como una organización más favorable a Trump después de años de conflicto y tensión.

Al explicar la medida, Zuckerberg dijo que los verificadores de hechos externos de Meta “han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en los EE. UU.”. Su recién nombrado jefe de políticas, Joel Kaplan, un ex miembro del personal del presidente George W. Bush con profundos vínculos con el partido republicano, acudió a Fox and Friends para articular argumentos similares sobre la libertad de expresión en las plataformas en línea de Meta.

Se trata de un cambio radical con respecto a políticas anteriores, que incluyeron la prohibición de Trump de Facebook después de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. En la campaña electoral del año pasado, Trump llamó a Facebook el “enemigo del pueblo” y amenazó con encarcelar a Zuckerberg por presunta interferencia electoral. Desde entonces, Zuckerberg ha tratado de forjar una relación con el presidente electo y sus principales aliados, elogiando a Trump públicamente , donando un millón de dólares a su fondo inaugural y nombrando a un partidario clave para la junta directiva de Meta.

La última medida puede tener el impacto más profundo en su propio imperio de Internet: eliminar los controles de calidad y los sistemas de verificación de datos que Trump siempre odió, haciéndolo por ahora sólo dentro de Estados Unidos.

Lea también: ¿Cuáles son las notas de contexto que Meta quiere implementar?

Los representantes de Meta declinaron de hacer comentarios para esta historia.

El esfuerzo de Zuckerberg y Meta por alinearse mejor con la administración entrante se ha presentado de varias formas. Poco después de elogiar la reacción de Trump ante un intento de asesinato como “increíble”, Zuckerberg llamó a Trump por teléfono para disculparse personalmente por una etiqueta de verificación de datos errónea que se adjuntó a una foto del expresidente. Después de la elección, los dos cenaron en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida, la noche anterior al Día de Acción de Gracias.

Durante el verano, Zuckerberg también acusó a la administración Biden de presionar a su empresa para que eliminara publicaciones y suprimiera opiniones sobre el Covid, haciéndose eco de una queja recurrente que Trump ha expresado sobre las empresas de redes sociales durante años. Esta semana, Meta nombró al CEO de Ultimate Fighting Championship, Dana White , para su junta directiva, agregando a una de las personas con las que Trump celebró su victoria la noche de las elecciones.

Zuckerberg no es ni mucho menos el único gran jefe tecnológico que ha manifestado su apoyo a Trump. Elon Musk estuvo al lado de Trump el día de las elecciones, después de haber organizado mítines en apoyo del candidato republicano durante la campaña. Ha asistido a reuniones con directores ejecutivos de otras grandes empresas y ha liderado debates sobre políticas sobre lo que Trump debería hacer incluso antes de asumir el cargo.

El fundador de Amazon Inc., Jeff Bezos, rechazó el respaldo que el Washington Post tenía previsto dar a la candidata demócrata Kamala Harris, mientras que Amazon también ha donado un millón de dólares al fondo inaugural de Trump y, según se informa, ha acordado pagar 40 millones de dólares para obtener la licencia de un documental sobre Melania Trump. Jensen Huang, de Nvidia Corp., acaba de decirle a Bloomberg News que esperaba que Trump impusiera menos regulaciones y dio la bienvenida a su enfoque favorable a las empresas.

“Creo que eso es algo bueno”, dijo Huang. “Como industria, queremos avanzar rápido”.

Le puede interesar: Meta pone fin a su programa de verificación de datos en EE. UU.

No está claro si el nuevo posicionamiento de Zuckerberg refleja un cambio en sus propias creencias personales o si está haciendo un movimiento comercial calculado. Pero el CEO de Meta tiene incentivos claros para llevarse bien con la administración entrante. Durante su primer mandato, Trump amenazó con vetar un importante proyecto de ley de gasto de defensa de Estados Unidos a menos que el Congreso aboliera una ley conocida como Sección 230 , que forma el escudo legal que las plataformas de redes sociales como Meta utilizan para protegerse de la mayoría de los desafíos legales relacionados con el contenido.

Harbath dijo que Zuckerberg siempre intenta adaptarse a una nueva administración —Trump, Biden o cualquier otra— y su equipo usa las elecciones para hacer un balance de “dónde está la sociedad, para reajustar la forma en que abordan el contenido” y teniendo en mente “quién será el regulador”.

“Consideramos que estas medidas son una apuesta política compleja, con potencial de recuperación a corto plazo, pero también de riesgo a medio plazo”, escribieron los investigadores de BNP Paribas Exane en una nota a los inversores el miércoles. Al mejorar su relación con la administración Trump, Zuckerberg podría influir en una decisión de la Corte Suprema sobre la prohibición de TikTok, un competidor clave de Meta, dijo la firma.

Meta también se enfrenta a un importante juicio antimonopolio a finales de este año; la Comisión Federal de Comercio está tratando de dividir la empresa y obligarla a escindir algunos de sus productos más valiosos, incluidos Instagram y WhatsApp. Una relación amistosa con Trump podría ayudar a evitar algunos de los desafíos más peligrosos para Meta.

“Gran parte del futuro de esta empresa, desde la inteligencia artificial hasta cómo puede operar, estará muy influenciado por las decisiones que tome la administración Trump, y por eso están tratando de adaptarse a eso”, dijo Katie Harbath, fundadora y directora ejecutiva de la firma de políticas tecnológicas Anchor Change, con sede en Washington, quien anteriormente se desempeñó como directora de políticas públicas de Facebook.

La actualización de verificación de datos del martes fue quizás el cambio más simbólico de Zuckerberg, dado que claramente aborda la mayor frustración de Trump con las redes sociales, que es que son demasiado duras cuando se trata de controlar el contenido. En su video para explicar la medida, Zuckerberg usó un lenguaje que a menudo se asocia con Trump para describir la actualización, culpando a “los gobiernos y los medios tradicionales” por presionar para “censurar cada vez más”.

En cambio, Zuckerberg dijo que Meta adoptaría un nuevo producto de “notas comunitarias”, señalando que sería similar al X de Musk, que permite a los usuarios habituales opinar y votar sobre la veracidad de las publicaciones en el servicio. “Las recientes elecciones también parecen un punto de inflexión cultural hacia la priorización una vez más de la libertad de expresión”, añadió Zuckerberg.

Para muchos, el anuncio de Zuckerberg sonó mucho al de Musk, que se ha convertido en uno de los asesores más cercanos de Trump. Zuckerberg incluso anunció que Meta trasladaría sus equipos de confianza, seguridad y moderación fuera de California para “ayudar a eliminar la preocupación de que los empleados parciales estén censurando excesivamente el contenido”. Musk había trasladado anteriormente la sede de X fuera de California , argumentando que estaba motivada por su creencia de que San Francisco era demasiado izquierdista.

“Francamente, me sorprende la forma en que Zuckerberg decidió hacerlo”, dijo Mantzarlis. “Adoptó un enfoque muy agresivo y utilizó un lenguaje que, irónicamente, tenía una carga política extrema”, incluso al presentar la verificación de datos como una forma de censura. Las etiquetas de verificación de datos de Meta no conducen a la eliminación de contenido, sino que brindan un contexto que desacredita la información falsa y reduce su alcance, explicó Mantzarlis, quien ayudó a elaborar los principios de verificación de datos que la empresa apoyó anteriormente.

“Básicamente estaba disfrazado de Elon Musk y prometía libertad de expresión para todos”, dijo Mantzarlis.

El martes, Meta también actualizó sus políticas sobre conductas de odio. Estos cambios, emitidos de forma más discreta, incluyeron nuevas disposiciones que permiten a sus usuarios utilizar en ocasiones un lenguaje insultante “al hablar de los derechos de las personas transgénero, la inmigración o la homosexualidad”, así como defender limitaciones basadas en el género o la orientación sexual en los puestos de trabajo militares, policiales y docentes. La nueva política también eliminó las protecciones contra el lenguaje que describe a las mujeres como “objetos o propiedades del hogar”, así como el lenguaje deshumanizante centrado en las personas negras, transgénero y no binarias.

“No está bien que se puedan decir cosas en la televisión o en el pleno del Congreso, pero no en nuestras plataformas”, dijo Kaplan en una publicación de blog. Los temas sobre los que Meta levantó las restricciones estaban entre los “discursos dominantes”, dijo.

Tanto Trump como Musk han contribuido a que esa retórica, en particular en relación con los inmigrantes y las personas transgénero, se generalice . Sus comentarios, a veces falsos o violatorios de las políticas de conducta de odio anteriores de Meta, han avivado la reacción y la indignación en línea.

Sarah Kate Ellis, presidenta de la organización de defensa de los medios de comunicación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer GLAAD, dijo en una declaración que la eliminación de los programas de verificación de hechos y las políticas relacionadas con el discurso de odio harán que las plataformas de Meta sean inseguras tanto para los usuarios como para los anunciantes.

“Meta está dando luz verde para que la gente ataque a las personas LGBTQ, las mujeres, los inmigrantes y otros grupos marginados con violencia, veneno y narrativas deshumanizantes”, dijo.

BNP Paribas Exane dijo que la afluencia de contenido más extremo podría alejar a los usuarios y anunciantes de las plataformas de Meta y atraer el escrutinio de los gobiernos del Reino Unido y Europa: riesgos que los inversores deberían sopesar.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.