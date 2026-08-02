¡A estudiar! SENA abre más de 400 cursos virtuales gratis: así puede inscribirse

Fachada de una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Foto: DANIEL GOMEZ EL ESPECTADOR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva convocatoria con más de 400 cursos cortos complementarios, gratuitos y virtuales para personas interesadas en adquirir nuevos conocimientos o fortalecer su perfil profesional, informó la entidad.

La oferta incluye programas en áreas como tecnología, administración, finanzas, logística, agro, industria y servicios, entre otras. Los cursos tienen una duración que va desde las 40 horas hasta tres meses, según el programa, y quienes los completen recibirán una certificación oficial expedida por la entidad.

De acuerdo con el SENA, esta modalidad busca facilitar el acceso a la formación para personas que trabajan, estudian o tienen otras responsabilidades, al permitir que cada participante avance a su propio ritmo sin necesidad de asistir de manera presencial.

Además de actualizar conocimientos técnicos, la entidad asegura que estos programas también buscan fortalecer habilidades transversales cada vez más demandadas por las empresas. “Nuestros cursos cortos tienen múltiples beneficios. Uno de ellos es la posibilidad de fortalecer o adquirir nuevos conocimientos, así como desarrollar habilidades blandas que son fundamentales para el desempeño laboral. Además, permiten adquirir competencias técnicas que contribuyen al fortalecimiento de los diferentes sectores económicos”, afirmó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del SENA.

La institución señaló que esta oferta de formación complementaria busca ampliar el acceso al conocimiento y brindar herramientas que puedan ser aplicadas tanto en el ámbito laboral como en proyectos personales o de emprendimiento. Las personas interesadas pueden consultar los cursos disponibles e inscribirse a través de la plataforma Zajuna del SENA, donde también encontrarán información sobre los contenidos, la duración y los requisitos.

“La invitación del SENA es a aprovechar esta oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, fortalecer las competencias y sumar herramientas que contribuyan al crecimiento personal y profesional. El próximo paso puede comenzar con una decisión sencilla: elegir qué aprender y dar el primer paso hacia nuevas oportunidades”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚