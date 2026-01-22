Logo El Espectador
Educación
A los profesores les está costando más trabajo mantener el orden en las clases

Un nuevo informe de la OCDE señala que ahora los profesores pasan el 18 % de su tiempo manteniendo el orden en los colegios. En Colombia, por una hora de clase, dedican casi once minutos a esa tarea. Una situación que, junto a otras fuentes de estrés, podría provocar que muchos de ellos abandonen sus trabajos.

22 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Regreso a clases en los colegios de públicos de Bogotá durante la pandemia del Covid-19 que contó con la asistencia de la alcaldesa Claudia López
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Sandra Patricia Cárdenas lleva 35 años enseñando matemáticas y física en colegios públicos y privados de Medellín. Sus clases suelen mantener algo que ahora es cada vez menos común: orden. En conversaciones con colegas de diferentes instituciones de la ciudad ha notado que hay una pregunta cada vez más frecuente: ¿qué hacer para que los estudiantes se porten bien?

“Hablaba estos días con un compañero que me contaba que pasa casi toda la clase pidiendo orden. En un salón se ven niñas maquillando a otras, niños peinando a otros, utilizando el...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
