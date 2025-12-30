Logo El Espectador
Educación
Más allá de los estratos: cómo leer el debate sobre Colfuturo y el acceso a posgrados

Tras el anuncio del fin de la cooperación entre el Estado y Colfuturo, el debate se ha centrado en el perfil socioeconómico de sus beneficiarios. Una lectura más detallada de los datos, junto con la opinión de expertos, muestra que la discusión es más compleja de lo que sugieren las cifras agregadas.

Juan Diego Quiceno
30 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de una rueda de prensa que se presentó el lunes 29 de diciembre para explicar lo que pasará con los Créditos Beca de Colfuturo.
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de una rueda de prensa que se presentó el lunes 29 de diciembre para explicar lo que pasará con los Créditos Beca de Colfuturo.
Foto: Terumoto Fukuda

Los últimos días han sido agitados para el sector educativo. En la noche del 23 de diciembre, un comunicado de Colfuturo que anunció el fin de la cooperación entre el Estado y la fundación, para financiar estudios de posgrado en el exterior, desató una ola de reacciones difícil de dimensionar. Políticos, académicos, estudiantes y exbeneficiarios se volcaron a las redes sociales con opiniones diversas.

Este lunes, durante una rueda de prensa (a la que El Espectador fue inicialmente invitado, luego desinvitado por supuestas “razones de...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
