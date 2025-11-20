ABC de la sentencia que sacó a Múnera de la rectoría y qué viene para la Universidad Nacional

Leopoldo Múnera (izquierda) e Ismael Peña (derecha). Foto: El Espectador

Desde hace varios meses, quienes participaron en la designación del rector de la Universidad Nacional, a mediados del 2024, tenían los ojos puestos en el Consejo de Estado. Como muchos estudiantes, que habían colgado pendones en el campus de Bogotá con mensajes para el alto tribunal, estaban a la espera del fallo que se expidió ayer. En síntesis, el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector.

La sentencia, de 34 páginas, está firmada por los magistrados Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas. En ella hacen un recuento de todo el proceso para seleccionar el rector de la Universidad Nacional, que empezó el 7 de diciembre de 2023, cuando se fijó el cronograma para elegir a quién tomaría las riendas de esa institución entre 2024 y 2027.

Como se sabe, de la lista inicial de diez candidatos, que luego fue reducida a cinco, el Consejo Superior Universitario (CSU) —órgano encargado de hacer la elección— designó a José Ismael Peña como rector y reemplazo de Dolly Montoya. La metodología usada por sus integrantes desató un intenso debate entre la comunidad académica y el sector educativo, lo cual condujo a que la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, no firmara el acta que permitía que Peña asumiera el cargo.

Saltándonos algunos detalles de ese “tire y afloje”, en mayo del año pasado el Mineducación (un ministro ad hoc, para ser precisos) ordenó convocar una nueva sesión del Consejo Superior Universitario para encargar un “rector de manera transitoria”.

En junio de 2024, tras un mes de tensiones y cambios de representantes estudiantiles en el CSU, este órgano llevó a cabo la sesión extraordinaria. Tenía un único punto en su agenda: definir la situación de la rectoría. Tras varias horas de deliberación, Leopoldo Múnera fue elegido para estar al frente de la U. Nacional.

Sobre esas dos decisiones (la resolución 7480, que convocó una nueva sesión, y la resolución 067, que ordenó designar un nuevo rector y “corregir” la previa actuación del CSU con la elección de Peña) son en las que se detiene el Consejo de Estado en su fallo, fruto de una demanda interpuesta por, entre otros, Jorge Alberto Espinosa López, Augusto Hernández Becerra y la congresista Paloma Valencia.

En pocas palabras, para el tribunal la elección del rector de la U. Nacional culminó el 21 de marzo del 2024, cuando se designó a Peña, por lo que el CSU “no estaba en la posibilidad de adoptar la decisión contenida en la resolución 067”.

Para la Sala Quinta del Consejo de Estado, “la adopción de la resolución 067 del 6 de junio del 2024, como acto previo y génesis de la elección demandada, es ilegal”, se lee en un apartado del fallo. “El CSU de la Universidad Nacional actuó por fuera del marco legal que autoriza la corrección de irregularidades en una actuación administrativa, aplicando en forma indebida la norma”, señala en otro.

También aclara algo que es clave: que “en esta oportunidad no está en juicio de legalidad la designación del señor Ismael Peña Reyes”.

Dicho de otro modo, para el Consejo de Estado, el CSU desconoció varios principios del Derecho Electoral al no tener en cuenta el proceso de elección en el que salió como ganador el profesor Peña, y, en su lugar, tomó una vía que no está permitida por la ley: realizar un nuevo proceso de elección.

El alto tribunal consideró que las decisiones que tomó el CSU no fueron simplemente “correcciones” a unos errores administrativos, sino que tomó un camino ilegal. En últimas, indica que la U. Nacional desconoció la garantía constitucional al debido proceso e incurrió “en todas las infracciones normativas y la falta de competencia” para resolver quién debía quedarse con el cargo de rector.

En resumen, como aquella resolución 067 es la génesis de la designación de Múnera, que luego se selló con otra resolución y un acta el 6 de junio del 2024, el Consejo de Estado decidió la nulidad de su nombramiento.

Esta es la sentencia completa:

¿Hay otra instancia después del fallo?

No. La decisión del Consejo de Estado no tiene segunda instancia, aunque la ley permite a las partes presentar un recurso de revisión para aclarar temas que crean que no son suficientemente explicados en el fallo.

También existe la posibilidad de presentar una tutela, pero este camino exige que se demuestre que, con esta sentencia, se violaron derechos fundamentales de Leopoldo Múnera.

¿Qué viene para la Universidad Nacional?

Esta es la pregunta que hoy todos se están haciendo: luego el fallo del Consejo de Estado, ¿qué viene para la Universidad Nacional?

Hay varias lecturas. Por un lado, en horas de la noche de este jueves, 20 de noviembre, Leopoldo Múnera se pronunció en un video en el que dejó clara su posición: “Voy a respetar la sentencia del Consejo de Estado”, dijo.

Sin embargo, aseguró que, a su parecer, el alto tribunal había sido muy lazo con el CSU que designó a Ismael Peña como rector y muy estricto con el CSU que designó a Leopoldo Múnera. También hizo un llamado a la calma a la comunidad, a la que le pidió asumir la decisión con “tranquilidad y calma” y permitir culminar el semestre sin contratiempos.

Para Múnera, la responsabilidad sobre el nombramiento del nuevo rector recaerá en el Consejo Superior Universitario, “en concordancia con las dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado”. Una, de hace unos meses, que “resalta que no hay restablecimiento del derecho en el caso del profesor Ismael Peña y la segunda —la actual— que declara la nulidad de mi designación”.

Otras voces, sin embargo, han sugerido que, como “no está en juicio la legalidad de la designación del Peña”, le correspondería asumir la rectoría. Así lo cree un exmagistrado del Consejo de Estado que conversó con El Espectador, pero prefiere no ser citado con nombre propio.

“Si se hace una lectura articulada de los dos pronunciamientos, la conclusión obligada es que, de forma automática y directa, José Ismael Peña vuelva al puesto que se le designó en marzo de 2024″.

Aunque consultamos al profesor Peña, para conocer su opinión, desde su equipo le dijeron a El Espectador que están revisando el fallo y pronto publicarán un comunicado.

Por lo pronto, lo cierto es que quedan varias preguntas claves por resolver, como sugiere el profesor Juan Franco, Director de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad El Bosque. ¿Qué pasará con las decisiones que firmó Múnera en este año, mientras fue rector? ¿Se deben o no mantener? Viene un escenario y una discusión muy interesante”.

A sus ojos, tras leer el fallo, la elección de Peña es la que está en firme y fue legal. Es decir, él “entraría a ser el rector de la universidad”.

