El fraile Ricardo Torres Castro designado director del SENA por Abelardo de la Espriella

El SENA es la entidad pública más grande del país que ofrece carreras técnicas y tecnológicas. Foto: SENA

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Este 21 de julio, Abelardo de la Espriella anunció quién será, en su Gobierno, el director del SENA: el fraile Ricardo Torres Castro.

“He designado al Fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social”, señaló De la Espriella en sus redes sociales.

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