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El fraile Ricardo Torres Castro designado director del SENA por Abelardo de la Espriella

El fraile Ricardo Torres Castro estará al frente de una de las instituciones públicas más importantes de educación superior en Colombia.

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Redacción Educación
21 de julio de 2026 - 07:13 p. m.
El SENA es la entidad pública más grande del país que ofrece carreras técnicas y tecnológicas.
El SENA es la entidad pública más grande del país que ofrece carreras técnicas y tecnológicas.
Foto: SENA
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Este 21 de julio, Abelardo de la Espriella anunció quién será, en su Gobierno, el director del SENA: el fraile Ricardo Torres Castro.

“He designado al Fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social”, señaló De la Espriella en sus redes sociales.

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Por Redacción Educación

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