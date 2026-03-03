Abren convocatoria para estudiar y trabajar en España, ¿cómo aplicar?

Imagen de referencia. La convocatoria busca formar en posgrados a profesionales de las áreas STEM. Foto: EFE - José Jácome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres universidades del País Vasco, en España, abrieron la convocatoria para recibir estudiantes que puedan, a la vez, insertarse en el mundo laboral con posiciones remuneradas en diferentes empresas de esa región.

La oferta está abierta para el período de titulaciones 2026-2027 y ofrece 10 programas de máster en varias disciplinas, en los que los aspirantes podrán buscar cupos para trabajar y estudiar simultáneamente en el País Vasco.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón. Lo que se busca es promover la formación de profesionales STEM, dentro de los que se integran ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

De acuerdo con la página web del programa “Estudia y trabaja en el País Vasco”, allí se encuentra un importante ecosistema de empresas e industrias de España, enfocadas en áreas como la fabricación de automóviles, las energías renovables, el desarrollo aeroespecial, entre otras.

Los 10 programas que ofrecen las universidades de la iniciativa “incluyen estancias en empresas ubicadas en Bizkaia - País Vasco, referentes a nivel internacional en sus sectores, donde adquirirás experiencia profesional remunerada”.

Este es el listado de programas de máster a los que se puede aplicar como parte de la convocatoria:

Máster en Ingeniería de la Construcción

Máster en Ingeniería Química

Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental

Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados

Máster en Computación y Sistemas Inteligentes

Máster Dual en Diseño y Fabricación en Automoción

Máster en Ingeniería en Organización Industrial

Máster en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocio

Máster en Robótica y Sistemas de Control

Máster en Inteligencia Artificial Aplicada

Durante esta semana, la convocatoria realizará varios espacios informativos en tres ciudades del país, con el fin de dar a conocer los detalles de la iniciativa.

Hoy es el primero de ellos, en Cali, en las instalaciones de la Universidad Icesi. La reunión será entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. y podrá inscribirse para asistir a través de este enlace.

El jueves, el evento informativo será en Bucaramanga, en una de las sedes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), entre las 10:00 a.m y las 12p.m. Puede consultar las especificaciones del evento y el formulario de inscripción haciendo clic aquí.

Finalmente, el evento llegará a Bogotá el viernes 6 de marzo y tendrá lugar en la Universidad EAN. Allí, entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. se brindará información sobre la convocatoria. Puede inscribirse en este enlace.

También puede consultar los detalles de los programas, las universidades que los ofrecen y los requisitos de la convocatoria en su página web.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚