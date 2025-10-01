Logo El Espectador
Abren la convocatoria al Concurso Nacional de Escritura 2025: ¿cómo participar?

El Ministerio de Educación anunció que, oficialmente, queda abierto el concurso en el que podrán participar desde niños hasta adultos. La fecha máxima para hacerlo es el 24 de octubre. ¿Cuáles son los requisitos?

Redacción Educación
02 de octubre de 2025 - 01:10 a. m.
La convocatoria está abierta para quienes tengan algún vínculo con alguna institución educativa.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Ministerio de Educación anunció, este 1 de octubre, que ya está abierta la convocatoria para participar en el Concurso Nacional de Escritura 2025, el cual recibirá cuentos y ensayos de máximo 1000 palabras.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 24 de octubre, busca motivar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, docentes, familias y comunidades que tengan un vínculo con una institución educativa (por ejemplo, puede ser trabajador o acudiente de un alumno matriculado), para que envíen sus textos, que deben girar en torno a “historias de paz”.

(Lea La historia de Jane Goodall, la defensora de los chimpancés y de la naturaleza)

“La paz puede expresarse en un recuerdo, en una amistad, en un gesto de reconciliación o en una historia fantástica: lo importante es que cada persona encuentre su manera de narrarla”, señala el Mineducación.

“Queremos contar nuestras vivencias en el territorio y cómo soñamos la construcción de la paz, tan necesaria para que el país avance hacia la reconciliación. Qué valioso hacerlo a través de estos escritos, que llevan un mensaje desde las aulas y las comunidades para toda Colombia”, dijo, por su parte, Maritza Molina, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media.

¿Qué categorías hay?

Como explica esa cartera en un comunicado, en esta oportunidad hay dos modalidades: cuento y ensayo.

En la modalidad de cuento hay tres categorías:

●Categoría infantil: personas entre 6 y 13 años.

●Categoría juvenil: personas entre 14 y 23 años.

●Categoría adultos: personas a partir de 24 años.

En la modalidad de ensayo, por otra parte, solo habrá dos categorías:

●Categoría juvenil: personas entre 14 y 23 años.

●Categoría adultos: personas a partir de 24 años.

“El concurso busca inspirar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y a la comunidad educativa en general a compartir sus miradas, a descubrir en el lenguaje una forma de reconciliación y a contribuir con sus voces a la construcción de una Colombia más justa, creativa y llena de esperanza”, se lee en la página web del concurso.

¿Cuál será el premio?

Según el Mineducación, el concurso premiará 40 escritos y los ganadores verán sus obras publicadas en el libro digital Historias de paz 2025. Además, recibirán un reconocimiento especial e invitación al evento nacional de premiación en Bogotá.

Para inscribirse hay que ingresar a este enlace.

¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Educación

