Abren la convocatoria al Concurso Nacional de Escritura 2025: ¿cómo participar?

La convocatoria está abierta para quienes tengan algún vínculo con alguna institución educativa.

El Ministerio de Educación anunció, este 1 de octubre, que ya está abierta la convocatoria para participar en el Concurso Nacional de Escritura 2025, el cual recibirá cuentos y ensayos de máximo 1000 palabras.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 24 de octubre, busca motivar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, docentes, familias y comunidades que tengan un vínculo con una institución educativa (por ejemplo, puede ser trabajador o acudiente de un alumno matriculado), para que envíen sus textos, que deben girar en torno a “historias de paz”.

“La paz puede expresarse en un recuerdo, en una amistad, en un gesto de reconciliación o en una historia fantástica: lo importante es que cada persona encuentre su manera de narrarla”, señala el Mineducación.

“Queremos contar nuestras vivencias en el territorio y cómo soñamos la construcción de la paz, tan necesaria para que el país avance hacia la reconciliación. Qué valioso hacerlo a través de estos escritos, que llevan un mensaje desde las aulas y las comunidades para toda Colombia”, dijo, por su parte, Maritza Molina, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media.

¿Qué categorías hay?

Como explica esa cartera en un comunicado, en esta oportunidad hay dos modalidades: cuento y ensayo.

En la modalidad de cuento hay tres categorías:

●Categoría infantil: personas entre 6 y 13 años.

●Categoría juvenil: personas entre 14 y 23 años.

●Categoría adultos: personas a partir de 24 años.

En la modalidad de ensayo, por otra parte, solo habrá dos categorías:

●Categoría juvenil: personas entre 14 y 23 años.

●Categoría adultos: personas a partir de 24 años.

“El concurso busca inspirar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y a la comunidad educativa en general a compartir sus miradas, a descubrir en el lenguaje una forma de reconciliación y a contribuir con sus voces a la construcción de una Colombia más justa, creativa y llena de esperanza”, se lee en la página web del concurso.

¿Cuál será el premio?

Según el Mineducación, el concurso premiará 40 escritos y los ganadores verán sus obras publicadas en el libro digital Historias de paz 2025. Además, recibirán un reconocimiento especial e invitación al evento nacional de premiación en Bogotá.

Para inscribirse hay que ingresar a este enlace.

