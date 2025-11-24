Aceptan la renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la Universidad Nacional

Leopoldo Múnera presentó su renuncia al cargo el pasado viernes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este 24 de noviembre, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional aceptó, con cinco votos a favor y una abstención, la renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la institución. El profesor presentó su renuncia tras la sentencia del Consejo de Estado, que se conoció el pasado jueves, y en la cual declaró nula su designación.

Este lunes, durante sesión extraordinaria, quienes votaron a favor de aceptar la renuncia de Múnera fueron: Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas, delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo, del Consejo de Educación Superior y Lucía Botero Espinoza, del Consejo Académico. Por su parte, Diego Torres, como representante de los profesores, se abstuvo.

Cabe aclarar que la renuncia de Múnera no determina el futuro de la rectoría de la U. Nacional. De hecho, la sesión que ha convocado a los miembros del CSU este 24 de noviembre busca definir el futuro de la dirección. Durante la reunión, el viceministro Moreno afirmó que para la cartera de Educación, el cargo está vacante. La Secretaria General, María Fernanda Lara, lo considera del mismo modo.

Esto va en contravía de lo asegurado por Ismael Peña, quien ha dicho que, en acatamiento a las dos sentencias del Consejo de Estado, asume el cargo de rector de la U. Nacional. No plantea condiciones ni plazos, sino que da por sentado que se enviará una notificación a los miembros del CSU en ese sentido y sí pide que se expida la certificación que lo acredita como representante legal de la institución.

A pesar de la seguridad con la que Peña afirma que ya es rector por orden judicial, hay una discusión legal en torno a esa interpretación. Juristas como Rodrigo Uprimny, columnista de El Espectador, sostienen que las dos sentencias del Consejo de Estado no restablecen automáticamente a Peña en el cargo.

Noticia en desarrollo...

