Antioquia financiará estudios técnicos con becas que cubren el 100 % de la matrícula

La Corporación Gilberto Echeverri Mejía recordó que la inscripción se realiza únicamente de manera virtual a través de su portal oficial, es gratuita y no requiere intermediarios. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

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La Gobernación de Antioquia anunció este martes 30 de junio la apertura de la convocatoria 2026 de Becas Jóvenes Pa’lante Antioquia, un programa que busca ampliar el acceso a la formación técnica y técnica profesional para jóvenes y otros habitantes del departamento, especialmente de municipios y subregiones priorizadas.

La iniciativa, operada por la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, financiará el 100 % del valor de la matrícula de los programas incluidos en la convocatoria. Además, los beneficiarios recibirán un apoyo económico aproximado de COP $530.000 durante el desarrollo de su formación, aunque la entidad aclaró que el monto y la modalidad de entrega podrán variar según la disponibilidad presupuestal y las decisiones del Comité Técnico Operativo, la instancia encargada de definir los lineamientos del programa.

La convocatoria está dirigida a personas colombianas que residan en municipios de Antioquia, con excepción de Medellín y de los municipios certificados en educación del Valle de Aburrá. Los aspirantes deberán haber culminado el bachillerato o, como mínimo, aprobado el grado noveno en una institución educativa del departamento.

Entre los requisitos también se encuentra pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3, no contar con un título técnico, técnico profesional, tecnológico o universitario y no haber sido beneficiario de otro programa de becas con el mismo propósito.

Como novedad, la convocatoria permitirá que personas residentes en municipios no certificados puedan acceder a programas cuya oferta se encuentre en el Valle de Aburrá. Además, se incorporaron programas de técnico profesional y se dejó abierta la posibilidad de ampliar la oferta académica de acuerdo con la disponibilidad y la demanda. Las inscripciones estarán habilitadas entre el 4 de junio y el 5 de julio de 2026. Después, el proceso de legalización y matrícula se desarrollará hasta el 16 de agosto.

La Corporación Gilberto Echeverri Mejía recordó que la inscripción se realiza únicamente de manera virtual a través de su portal oficial, es gratuita y no requiere intermediarios. Cada aspirante podrá presentar una sola postulación. La entidad también advirtió que diligenciar el formulario no garantiza la asignación de la beca. Una vez cerrada la convocatoria, los aspirantes que cumplan los requisitos serán preseleccionados de acuerdo con los criterios definidos en el reglamento del programa y deberán presentar la documentación que respalde la información suministrada durante la inscripción.

Si los documentos no son entregados dentro de los plazos establecidos o la información no coincide con la registrada en el formulario, la postulación será rechazada.

De acuerdo con la resolución que abrió la convocatoria, los grupos de formación iniciarán una vez se complete el número mínimo de estudiantes requerido y se encuentren garantizadas las condiciones logísticas, operativas y académicas necesarias para el desarrollo de los programas. Además, el cronograma podrá modificarse en caso de ampliación de plazos o ajustes definidos por la entidad.

¿Qué programas son los financiados?

La oferta está orientada a sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y la empleabilidad en el departamento. Los aspirantes podrán postularse a programas relacionados con nuevas tecnologías, como desarrollo de software, inteligencia artificial y big data; industrias creativas, que incluyen diseño, producción audiovisual y marketing digital; además de programas en tecnología para el agro, turismo, deporte y recreación, logística y comercio, y atención y cuidado. La formación será presencial y se impartirá en diferentes municipios sede, de acuerdo con la oferta disponible para cada subregión.

La convocatoria es que no está dirigida únicamente a bachilleres. También podrán postularse quienes hayan cursado y aprobado hasta noveno grado en una institución educativa de Antioquia, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos por el programa. Los interesados deberán identificar el área de formación de su interés, revisar la oferta correspondiente a su subregión y elegir el programa y el municipio.

En contraste, la convocatoria excluye a quienes actualmente cursan una carrera profesional o ya cuentan con un título técnico, técnico profesional, tecnológico o universitario. Asimismo, los aspirantes no podrán haber sido beneficiarios de otro programa de becas con el mismo propósito, pues el objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a la educación para personas que aún no han accedido a este tipo de formación.

Si quiere conocer más detalles de la convocatoria, lo puede hacer aquí.

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