Anuncian acciones para garantizar derecho a la educación en zonas de frontera con Venezuela

El Ministerio de Educación anunció la activación de un plan de choque con el fin de garantizar el derecho a la educación a nivel nacional, pero con especial énfasis en las zonas de frontera con Venezuela. Esto a raíz de las tensiones que se viven en el vecino país tras la operación en la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, quien estaba al frente del Gobierno venezolano.

“Esta estrategia hace parte de las acciones prioritarias del Gobierno del Cambio para asegurar el derecho fundamental a la educación, con especial énfasis en zonas de frontera y territorios que enfrentan mayores desafíos derivados de la migración y contextos de conflictividad”, explicó el Mineducación en un comunicado.

Los departamentos en los que se priorizarán las acciones serán La Guajira, Cesar, Arauca, Vichada y Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo. Tras la escalada de violencia en Venezuela, también se han presentado acciones por parte del Eln y se ha reportado el desplazamiento de decenas de familias en el Catatumbo.

De acuerdo con la entidad, en estas zonas del país se cuenta con cupos adicionales dentro de sistema educativo oficial, en caso de que se requieran.

“El plan de choque para la atención a población migrante incluye la identificación y habilitación de cupos escolares, el acompañamiento a los procesos de matrícula y permanencia, y el apoyo directo a las secretarías de educación para garantizar la continuidad educativa”, dijo el Mineducación.

Como parte de las medidas, la cartera de Educación recordó que en las zonas de frontera se implementa el Programa de Tránsito a la Educación Superior, con el que estudiantes de grados décimo y undécimo acceden a nivelaciones de competencias en varias áreas, con el fin de tener una preparación para la educación superior.

“En 2026, el PTIES se desarrollará en Uribia y Dibulla (La Guajira); El Tarra, Convención y Tibú (Norte de Santander - Catatumbo); y Chimichagua (Cesar), beneficiando a cerca de mil jóvenes de educación media”, señaló la entidad.

Finalmente, el Mineduación hizo una invitación a padres y madres de familia, incluida la población migrante, a que matriculen a los niños y niñas en colegios oficiales, con el fin de que continúen su formación escolar.

