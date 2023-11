Anuncian becas para financiar investigaciones sobre biodiversidad en Colombia, ¿cómo participar?

Las propuestas postuladas no deberán exceder el 50% del cronograma de ejecución al momento del cierre de la convocatoria.

Las propuestas postuladas deben tener un título, una introducción de no más de cuatro párrafos, donde se incluya la relevancia de la investigación para la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad colombiana, o sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura (Becas Floricultura Biodiversa –Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con Asocolflores); un objetivo general y los objetivos específicos, la aproximación metodológica, la cual deberá ser clara y descriptiva, los resultados esperados y bibliografía correctamente citada. La propuesta de investigación, no deberá exceder cinco páginas tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1.5 centímetros, en estas cinco páginas se incluye la bibliografía.