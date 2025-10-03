Anuncian fondo para acceso a educación superior de personas con discapacidad y LGBTIQ+

El fondo busca garantizar, además, la permanencia y la finalización de estudios de sus beneficiarios.

El Ministerio de Igualdad y Equidad y el Icetex anunciaron la creación del Fondo en Administración “EDUMINIGUALDAD”. Esta iniciativa, según comunicaron las entidades, busca garantizar el acceso a la educación superior por parte de personas con discapacidad y la población LGBTIQ+, así como la permanencia y la finalización de sus estudios.

A partir de este segundo semestre de 2025, el fondo contará con una bolsa inicial de COP 8.300 millones en créditos condonables, lo cual permitirá a estudiantes de estas poblaciones terminar sus programas de pregrado tanto en universidades públicas como privadas de Colombia.

“El Fondo EDUMINIGUALDAD es un paso fundamental en la reducción de las brechas históricas de acceso a la educación superior”, aseguró Juan Carlos Florián, jefe de la cartera de Igualdad. “No solo se trata de financiar matrículas, sino de abrir oportunidades de vida y de empleo digno para poblaciones que han sido históricamente excluidas”.

Por su parte, Álvaro Hernán Urquijo, presidente del Icetex, afirmó que con este nuevo fondo se está materializando una “apuesta conjunta de llegar a las poblaciones con discapacidad y LGBTIQ+ con más opciones de una educación pertinente”.

Algunos de los beneficios del fondo que subraya el instituto son:

Las personas beneficiarias en universidades privadas recibirán apoyo para matrícula y sostenimiento.

En universidades públicas se cubrirán apoyos de sostenimiento durante toda la carrera.

Los créditos son condonables en la medida en que las y los estudiantes culminen con éxito sus estudios.

¿Cuáles son los requisitos?

Quienes deseen ser beneficiarios de este programa deben cumplir con ciertos criterios:

Ser ciudadano colombiano. Acreditar una discapacidad o pertenecer a la población LGBTIQ+ (dependiendo del caso). Estar admitido o estudiando un programa profesional universitario. Tener una cuenta bancaria a nombre propio en Colombia. No contar con un título profesional universitario. Contar con un deudor solidario una vez aprobado el crédito, o ser su propio deudor solidario. En este último caso, se realizará un estudio de viabilidad financiera a la persona solicitante y, de no ser aprobado, será obligatorio presentar un deudor solidario distinto a la persona aspirante.

Para aplicar, además, se deben tener en cuenta estas fechas clave:

- Inscripción de personas aspirantes: 1 al 15 de octubre de 2025.

- Cargue documental: 2 al 22 de octubre de 2025.

- Subsanación documental: 3 al 30 de octubre de 2025.

- Calificación de personas aspirantes (validación de requisitos y asignación de puntaje): 4 al 24 de noviembre de 2025.

- Publicación de resultados: 2 de diciembre de 2025.

- Firma de garantías de personas aspirantes aprobadas: 2 al 17 de diciembre de 2025.

En total se destinarán COP 5.000 millones para personas con discapacidad, lo cual equivale a aproximadamente 115 personas, y se pueden consultar los detalles aquí. Por otro lado, COP 3.300 millones estarán dirigidos a la población LGBTIQ+, equivalente a 74 personas.

