Aplazan pruebas Icfes en municipios de Boyacá, Santander y Cundinamarca por paro

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que en 27 municipios del departamento de Boyacá, así como en dos municipios de Cundinamarca y tres de Santander, se ha aplazado la jornada para presentar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que estaban programadas para este domingo 10 de agosto.

La decisión responde a las manifestaciones que se adelantan en Boyacá, el paro campesino en Ventaquemada, pues esto ha impedido el traslado del material necesario para la aplicación del examen. En total, se postergó el examen en 68 puntos de los tres departamentos.

El Icfes agregó que, una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias no solo para movilizar el material de evaluación, sino para quienes realizarán la prueba y el personal asignado, se reprogramará la jornada, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes.

La nueva fecha será notificada, de manera oportuna, a través de los canales oficiales del Icfes. “Esta situación afecta a 22.570 personas citadas”, se lee en el comunicado de la entidad.

“El Icfes agradece la comprensión de los estudiantes y sus familias, y reitera su compromiso con la aplicación transparente, segura y equitativa de los exámenes de Estado en todo el territorio nacional”, se lee en el comunicado.

Este es el listado de los municipios, con su respectivo número de puntos, en donde la prueba fue aplazada:

