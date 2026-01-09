Logo El Espectador
Educación
Así buscan los gigantes tecnológicos introducir la IA en colegios: no todos están de acuerdo

Varios de los gigantes tecnológicos tienen proyectos para llevar la inteligencia artificial a colegios en diferentes países. Algunos gobiernos también están impulsando iniciativas. Pero la idea no convence a algunos críticos, que piden ver esos proyectos con cautela.

Natasha Singer / The New York Times
09 de enero de 2026 - 07:14 p. m.
Organismos de defensa de los niños como UNICEF piden cautela y reclaman más orientación para las escuelas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A principios de noviembre, Microsoft anunció que proporcionaría herramientas y formación en inteligencia artificial a más de 200.000 estudiantes y profesores de los Emiratos Árabes Unidos.

Días después, una empresa de servicios financieros de Kazajstán anunció un acuerdo con OpenAI con el fin de proporcionar ChatGPT Edu, un servicio para escuelas y universidades, a 165.000 educadores de Kazajstán.

El mes pasado, xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, anunció un proyecto aún más grande con El Salvador: el desarrollo de un...

Por Natasha Singer / The New York Times

Gurula(64121)Hace 16 minutos
Esperamos su apreciación al respecto Maestro Julian de Zubiria sobre esta tematica
