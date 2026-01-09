Así buscan los gigantes tecnológicos introducir la IA en colegios: no todos están de acuerdo

Organismos de defensa de los niños como UNICEF piden cautela y reclaman más orientación para las escuelas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
A principios de noviembre, Microsoft anunció que proporcionaría herramientas y formación en inteligencia artificial a más de 200.000 estudiantes y profesores de los Emiratos Árabes Unidos.
Días después, una empresa de servicios financieros de Kazajstán anunció un acuerdo con OpenAI con el fin de proporcionar ChatGPT Edu, un servicio para escuelas y universidades, a 165.000 educadores de Kazajstán.
El mes pasado, xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, anunció un proyecto aún más grande con El Salvador: el desarrollo de un...
Por Natasha Singer / The New York Times
