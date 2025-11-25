Así está la puja por seis de las principales universidades públicas de Colombia Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el último año, varias universidades públicas llevaron a cabo su proceso de designación de rector, como la U. Nacional, la del Atlántico, la del Chocó, la de la Amazonia o la del Cesar. Aunque algunas, como la de Antioquia, culminaron este trámite sin mayores contratiempos, en otras la puja por este cargo continúa, como en U. Nacional, donde ayer designaron al vicerrector Andrés Felipe Mora como rector encargado.

En la del Atlántico, hay el paro indefinido y se tomaron instalaciones. En la de la Amazonía, se ordenó suspender el proceso....