Educación
Así está la puja por seis de las principales universidades públicas de Colombia

En el último año, varias universidades públicas llevaron a cabo su proceso de designación de rector. Aunque en algunas de ellas este trámite finalizó sin mayores contratiempos, en otras la puja por este cargo continúa. ¿Qué está pasando en estas instituciones? ¿Cuál es la disputa por los cargos que ha estado a la sombra de la política nacional?

Paula Casas Mogollón y Andrés Mauricio Díaz Páez
25 de noviembre de 2025 - 09:27 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el último año, varias universidades públicas llevaron a cabo su proceso de designación de rector, como la U. Nacional, la del Atlántico, la del Chocó, la de la Amazonia o la del Cesar. Aunque algunas, como la de Antioquia, culminaron este trámite sin mayores contratiempos, en otras la puja por este cargo continúa, como en U. Nacional, donde ayer designaron al vicerrector Andrés Felipe Mora como rector encargado.

En la del Atlántico, hay el paro indefinido y se tomaron instalaciones. En la de la Amazonía, se ordenó suspender el proceso....

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
Conoce más

