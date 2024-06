Así fue la movilización nacional de Fecode contra la ley estatutaria de educación

También ha generado inquietudes dentro del sindicato todo lo relacionado con la educación terciaria, la cual, explicaba en Andrés Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, consiste en la educación “posterior a la secundaria, en la cual se incluyen distintas vías de formación, llevando la posibilidad de incluir educación no formal y educación para el trabajo”. Este nivel terciario le permite a los estudiantes certificarse en ciclos cortos de formación, que no son un pregrado. La preocupación desde Fecode, explica Alfonso, es que “en la ley la educación terciaria no puede aparecer como si fuera igual la educación superior”, pues esta última requiere de títulos habilitantes profesionales.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga