Así puede inscribirse en los programas gratuitos del SENA: hay 51.000 cupos Foto: SENA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció el lanzamiento de su cuarta oferta de formación presencial y a distancia de 2025. La entidad espera que para esta oportunidad cerca de 51.000 personas se inscriban y obtengan su certificación.

La convocatoria, que estará abierta a partir de este 26 de agosto hasta el próximo 28 de agosto, ofrece a los interesados más de 318 programas, entre los que se encuentran disponibles: Gestión del Talento Humano, Electricidad Industrial, Entrenamiento Deportivo, Guianza Turística, Prevención y Control Ambiental, entre otros.

Según explicó la entidad, los aspirantes de esta oferta educativa podrán formarse, de acuerdo con sus intereses y necesidades, en cinco niveles: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica.

Según recordó Ana Lucila Acosta, experta de la Dirección de Formación Profesional del SENA, “la formación que ofrece nuestra Entidad es de calidad, la certificación es gratuita, no necesitas intermediarios y debes inscribirte únicamente a través de nuestro aplicativo oficial Betowa”.

📚 ¿Cómo inscribirse a los programas?

✅ Ingresar a betowa.sena.edu.co.

✅Seleccione el botón ‘Presencial y a Distancia’,

✅En esta sección aparecen todos los datos de los programas de formación. Escoge el de su interés y dele clic a ‘Inscribirse’. (Recuerde que si ya está registrado en SOFIA Plus puedes ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumple con este requisito, debe dar clic en ‘Registrarse’ y seguir los pasos.

✅ Si tienes dudas del proceso puedes comunicarte a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910270.

“Algunos de los beneficios de ser parte del SENA son la certificación gratuita, acceso a programas de bienestar y empleabilidad, y la posibilidad de vincularse con empresas a través del contrato laboral de aprendizaje, una modalidad de formación y trabajo que permite a los aprendices aplicar sus conocimientos en contextos reales mientras reciben un apoyo económico mensual, afiliación a salud y experiencia certificada”, precisó el SENA, a través de un comunicado.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚