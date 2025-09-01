Así quedó reglamentado el nuevo sistema de ascensos para los maestros en Colombia

El Ministerio de Educación emitió las nuevas reglas de juego para que los maestros participen en los concursos de ascenso y reubicación salarial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Educación dio a conocer el decreto que reglamenta el nuevo sistema de ascensos y reubicación salarial para los maestros del sector oficial en Colombia, que hace parte de los acuerdos firmados por Fecode, el principal sindicado de maestros del país y el Gobierno Nacional.

En el decreto, emitido este 1.º de septiembre, se determina cómo se realizarán los procesos de ascensos, las nuevas responsabilidades del Ministerio de Educación, las entidades territoriales y de los maestros, entre otras precisiones.

Por ejemplo, se determina que “la evaluación de competencias para ascenso de grado o reubicación de nivel salarial estará sujeta a los referentes curriculares didácticos y pedagógicos propios y vigentes respecto al área o cargo de nombramiento, área de desempeño o de formación, y deberá incluir procesos de formación docente en los términos que el Ministerio de Educación determine en el acto administrativo que fija las reglas, los instrumentos, la estructura y el cronograma del proceso de evaluación”, se lee en el decreto.

Vale señalar que los maestros en Colombia son clasificados de acuerdo con lo que se conoce como Escalafón Docente, que tienen cuatro niveles: A, B, C y D. De acuerdo con esta calificación, que representa elementos como la formación académica y, entre otros puntos, la experiencia del docente, se determina la retribución de los educadores en las instituciones educativas públicas.

Sobre los recursos para financiar los ascensos, se precisa que “la entidad territorial certificada en educación respectiva deberá apropiar los recursos correspondientes que amparen la ejecución y los pagos originados en los correspondientes actos administrativos que se hayan proferido. En caso de que los recursos presupuestales resultaren insuficientes, la entidad territorial certificada deberá apropiar dichos recursos máximos en la siguiente vigencia fiscal y proceder al pago del ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial”, se lee en la reglamentación.

Si desea obtener más detalles de la reglamentación, lo puede hacer a través de este enlace.

Así quedó el incrementó salarial para los docentes

A principios de julio, el Gobierno Nacional anunció que los docentes recibirán un incremento salarial anual adicional del 3 % en relación con el que se establezca para el resto de los empleados públicos, como parte de los acuerdos de nivelación salarial de los maestros en el sector oficial.

“Este incremento, sumado a lo acordado en la negociación sindical de 2023, representa para los docentes un aumento salarial del 6% entre el 2024 y el 2028”, precisó el Ministerio de Educación, a través de un comunicado.

¿Cómo se aplicará el aumento? De acuerdo con el Mineducación, este será distribuido en los próximos tres años, asignando 0.4% en 2026, 1.3% en 2027 y 1.3% en 2028. “Asimismo, con el fin de avanzar en el cierre de brechas salariales de los docentes, el Gobierno asignará un reconocimiento especial equivalente a 0.5 puntos porcentuales por cada periodo de tres años adicionales que los y las educadoras tengan con respecto a su último ascenso. Este porcentaje será diferido a tres años: en 2026 el 17 %, en 2027 el 40 % y 2028 el 43 %”, explica la entidad, a través de un comunicado.

Estos acuerdos hacen parte de las negociaciones colectivas de 2025, en el que ocho sindicatos de maestros y el Ministerio de Educación llegaron a diferentes acuerdos sobre la remuneración de docentes, la protección de maestros en zonas vulnerables, revisar la asignación básica de maestros provisionales, el aumento del personal de planeta, mejorar el Plan de Alimentación Escolar y el funcionamiento del Fondo del Magisterio, entre otros puntos.

Como se lee en el acta de acuerdos, compartida por Fecode, el Ministerio de Educación convocará en los próximos meses una serie de meses con diferentes entidades nacionales y locales para determinar la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal de los varios acuerdos, entre ellos el aumento de la remuneración de los docentes en Colombia, según lo acordado.

En esta línea, se establece que dentro de la propuesta para la modificación de la Ley de Competencias del Sistema General de Participaciones (SGP) se establecerá, dentro de la “canasta educativa”, nuevas asignaciones para aumentar las plantas en las instituciones educativas y mejorar el bienestar de los docentes.

