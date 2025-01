Asociación de estudiantes cuestionó la idea de acabar con el programa Renta Joven

El programa otorga subsidios a jóvenes entre los 14 y 28 años. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, sobre el futuro del programa Renta Joven, el cual le ha otorgado subsidios a cerca de 400.000 jóvenes, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) afirmó que acabar con el programa puede empeorar la situación de la juventud.

El programa Renta Joven es “la evolución de Jóvenes en Acción”, como lo describe Prosperidad Social. A través de este, se les entrega a los jóvenes entre 14 y 28 años un subsidio no superior a $400.000. Uno de los requisitos para acceder al beneficio es estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad.

(Lea también: Lista de útiles escolares 2025: ¿qué pueden y qué no pedir los colegios?)

A finales del año pasado, el director de Prosperidad Social anunció que desaparecería este programa y otro conocido como Colombia sin hambre. La razón, dijo en su momento Bolívar, es el recorte para 2025 del 50 % del presupuesto para esta entidad. “Nosotros tenemos que saber qué hacer con la mitad de plata que teníamos para este año, y eso es priorizar a las personas más vulnerables: los niños y los ancianos”, dijo a Noticias Caracol.

Para Acrees, estas declaraciones “evidencian la falta de responsabilidad e improvisación del Gobierno Nacional”, dijeron en un comunicado. “Resulta lamentable que se tramiten sin consenso con las y los actuales jóvenes beneficiarios y se planteen medidas que aumentan los problemas que afectan al sector, sin atender, además, sus necesidades estructurales”.

(Lea: Inicio de clases 2025 en colegios de Colombia: este es el calendario académico)

Según Bolívar, parte de esa falta de dinero estaba relacionada con la decisión del congreso de no aprobar la Ley de Financiamiento. Sin embargo, Acrees también refutó esto. “El gobierno no debe evadir sus responsabilidades, ni culpar al legislativo por no aprobar la Ley de Financiamiento. Es conocido en la opinión pública que el significativo recorte proyectado para el DPS, del que depende Renta Joven, ya estaba previsto desde tiempo atrás. No es responsable ni transparente que se mienta al país de esta manera”, agregó la organización.

Por su parte, hace unos días Gustavo Bolívar afirmó que están buscando los recursos para continuar con el programa. El director le dijo a Noticias Caracol que por ahora, habían recuperado la mitad del dinero necesario para continuar; en total necesitan cerca de $500 mil millones.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚