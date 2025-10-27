Atención, papás y mamás: inició la temporada de matrículas en los colegios para 2026

Todos pueden acceder a los colegios públicos de manera gratuita. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación acaba de informar, a través de un comunicado, que ya está abierta la temporada de matrículas en los colegios oficiales para el 2026.

Eso quiere decir que, a partir de este momento, los niños, niñas y adolescentes que no hagan parte del sistema educativo, tienen la oportunidad de ingresar. Tan solo basta que ellos o sus acudientes se acerquen a la Secretaría de Educación del municipio en el que viven para solicitar un cupo en el grado que necesitan. También pueden ir a una institución educativa oficial.

(Lea Icetex alertó sobre estafas con sitios web y códigos QR falsos para el pago de créditos educativos)

Los alumnos que deseen trasladarse de colegio también pueden ir hasta la Secretaría de Salud o a la institución educativa donde ha cursado sus estudios para hacer la respectiva solicitud.

En el caso de los estudiantes que quieran continuar sus estudios en el lugar donde lo han venido realizando, basta con que renueven su matrícula.

Si se trata de un estudiante extranjero, debe seguir el mismo proceso que cualquier alumno colombiano. No importa el estatus migratorio.

De acuerdo con el Mineducación, la idea es que el próximo año ningún niño, niña o adolescente se quede sin estudiar y acceda a ella de manera “gratuita, inclusiva y de calidad”.

“Cada matrícula es una historia que empieza o continúa. Cada niño que entra a un aula representa una esperanza más para Colombia”, añade esa cartera.

Para acceder a más información, se puede ingresar a esta página web.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚