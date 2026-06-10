Atención profesores: buscan mentores para los Centros de Interés en Ciencia y Programación

Mentores de Instituciones Educativas. Foto: Ministerio de Educación

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El Ministerio de Educación abrió la convocatoria para elegir a docentes mentores en los Centros de Interés en Ciencia y Programación, una estrategia que busca desarrollar habilidades tecnológicas y su adecuado uso pedagógico en niñas, niños y jóvenes del país. En total se seleccionarán 21 docentes, tres por cada departamento en donde están los centros: Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Putumayo y Tolima.

El programa está dirigido a estudiantes de grados 4° a 9° y busca beneficiar a más de 2.200 estudiantes y docentes este año, mediante su implementación en 150 establecimientos educativos. Según el ministerio, a través de metodologías activas y prácticas se desarrollarán habilidades en pensamiento lógico, creatividad, innovación y resolución de problemas, fortaleciendo la capacidad de los estudiantes y docentes para analizar su entorno y proponer soluciones a los desafíos de sus comunidades.

(Lea: Lo que proponen los candidatos para la educación)

Para esto están buscando docentes que tengan interés en ser Mentores de Instituciones Educativas para promover procesos de desarrollo profesional docente, intercambio de buenas prácticas pedagógicas y trabajo colaborativo entre docentes.

Los requisitos son:

Ser docente de aula, nombrados en propiedad, del sector oficial nacional de educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en ejercicio en un establecimiento educativo ubicado en alguno de los 7 departamentos.

Haber participado en la implementación de un Centro de Interés en temáticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación durante las vigencias 2024 y/o 2025 en un establecimiento educativo oficial, independientemente de que actualmente se encuentre vinculado a otra institución educativa.

El Proyecto asumirá los gastos logísticos autorizados para desplazamiento, alojamiento y alimentación de los docentes, pero este debe gestionar los permisos requeridos a nivel institucional y territorial. También, cabe resaltar que la Red de Docentes Mentores Itinerantes tiene un carácter voluntario, por lo cual no implica remuneración económica, ni la generación de vínculo laboral o contractual con las entidades convocantes.

Para inscribirse, los docentes interesados deberán diligenciar el formulario que encuentran en este enlace y subir allí los certificados que les soliciten. Para hacerlo hay plazo hasta el 12 de junio, y los resultados se darán a conocer el 19 del mismo mes. Después se realizará una etapa de entrevistas, entre el 20 y 26 de junio, para dar a conocer los elegidos el 30 de junio.

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