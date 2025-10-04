Atención profesores: lista la resolución que detalla el proceso para cambiarse de colegio

La idea es que no haya ningún traumatismo y que se cumpla a cabalidad con el cronograma educativo del 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado, 4 de octubre, el Ministerio de Educación hizo un anuncio que estaban esperando muchos docentes: aseguró que ya expidió la resolución que detalla cuál es el proceso y el cronograma para que los profesores puedan ser reubicados o trasladados.

(Lea Fecode anuncia paro nacional por líos en el sistema de salud de los maestros)

La resolución es la 019806 del 30 de septiembre de 2025 y especifica las fechas que deben tener presentes los maestros del Magisterio:

6 de octubre de 2025: se hará la publicación de la convocatoria del proceso en cada entidad territorial y el envío al Ministerio de Educación Nacional.

18 de noviembre al 9 de diciembre de 2025: es el periodo oficial de inscripción para que los docentes y directivos docentes manifiesten su interés en participar.

10 al 16 de diciembre de 2025: en este lapso se hará la verificación de requisitos y documentación presentada por los aspirantes.

17 al 22 de diciembre de 2025: entre estas fechas se hará la publicación de la lista de seleccionados para traslado.

Hasta el 14 de enero de 2026: se hará la comunicación de los traslados a las instituciones educativas receptoras, garantizando que los maestros estén ubicados al inicio del calendario académico.

Según indica la cartera encabezada por Daniel Rojas, este proceso de traslados es “un mecanismo clave de la política educativa, ya que permite a los docentes reubicarse por razones familiares, personales o de necesidad del servicio, al tiempo que las entidades territoriales certificadas responden a las necesidades de sus instituciones educativas”.

Para llevarlo a cabo con normalidad, las Secretarías de Educación de cada entidad territorial debe permitir a los profesores el uso de “medios tecnológicos” para que puedan inscribirse. Además, deben asegurar la “transparencia, la igualdad y la eficacia” en el proceso. Cuando ofrecer ese camino no sea posible, deberán habilitar mecanismos presenciales.

De acuerdo el Mineducación, en la nueva resolución también hay lineamientos específicos para cada contexto especial, como el caso de las Escuelas Normales Superiores, la Zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Pueblos y comunidades étnicas.

La idea es que el proceso no sufra ningún retraso para que los estudiantes cuenten con sus profesores desde el inicio del calendario escolar del 2026.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚