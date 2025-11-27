Logo El Espectador
Educación
“Bajo ataque”: el informe que revela los impactos del conflicto armado en la educación

Un reciente informe de la JEP muestra que, tras la firma del Acuerdo de Paz, se han registrado más de 900 ataques a la educación en Colombia, dejando más de 18.000 víctimas. Las zonas rurales y de difícil acceso son las más afectadas. En lo que va corrido de 2025 se ha registrado un ataque cada dos días.

27 de noviembre de 2025 - 05:50 p. m.
En 2024, las disidencias de las Farc coordinaron la inauguración de un colegio en San Vicente del Caguán. De acuerdo con la JEP, este tipo de acciones podrían considerarse un ataque a la educación.
Foto: Julián Ríos Monroy

En abril de 2024, se hizo viral en redes sociales la noticia de que en San Vicente del Caguán, Caquetá, se inauguraría una escuela en la vereda El Triunfo. Bajo el nombre “Gentil Duarte”, las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” estaban coordinando el evento de presentación de este colegio. Días más tarde, el Ministerio de Educación confirmó que se trataba de infraestructura que no se había...

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
