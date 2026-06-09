Becas del 50 % para maestrías virtuales en España: ¿cómo participar?

Los programas de maestría habilitados tienen una duración de 12 meses. Foto: Pixabay - Pixabay

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El Icetex y Universidad Antonio de Nebrija de España abrieron una convocatoria de 150 becas del 50 % de exención de matrícula para profesionales colombianos interesados en estudiar maestrías virtuales en áreas como neuropsicología, psicopedagogía, comunicación política, marketing digital, relaciones internacionales, seguridad y defensa, periodismo digital y de datos, administración de empresas, entre otros.

Los programas tendrán una duración de 12 meses, se desarrollarán en modalidad virtual y serán impartidos en español. Las clases iniciarán en octubre de 2026 y culminarán en julio de 2027.

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Las personas seleccionadas recibirán una exención del 50 % sobre el valor de la matrícula de los programas ofertados y deberán asumir el porcentaje restante así como los costos asociados al proceso de inscripción.

Esta alianza con la Universidad Antonio de Nebrija “fortalece la formación virtual de alto nivel y permite que más personas puedan avanzar en sus proyectos académicos y profesionales desde cualquier región del país”, dijo el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos residentes en el país o en el exterior, mayores de 21 años y menores de 65 años, que cuenten con título universitario.

Además deben cumplir requisitos como:

Promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0

Experiencia profesional mínima de 12 meses

Las personas interesadas tendrán plazo de aplicar a las becas hasta el 23 de julio, a las 5:00 p. m. Todo el proceso se hace a través de la página del Icetex. Allí debe crear una cuenta cuenta, si aún lo la tiene, y cargar estos documentos en formato PDF:

Cédula de ciudadanía.

Carta de admisión definitiva expedida por la Universidad Antonio de Nebrija.

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas de pregrado.

Si está en el exterior, debe cargar su certificado de residencia.

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