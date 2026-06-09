Becas del 50 % para maestrías virtuales en España: ¿cómo participar?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Icetex y Universidad Antonio de Nebrija de España abrieron una convocatoria de 150 becas del 50 % de exención de matrícula para profesionales colombianos interesados en estudiar maestrías virtuales en áreas como neuropsicología, psicopedagogía, comunicación política, marketing digital, relaciones internacionales, seguridad y defensa, periodismo digital y de datos, administración de empresas, entre otros.
Los programas tendrán una duración de 12 meses, se desarrollarán en modalidad virtual y serán impartidos en español. Las clases iniciarán en octubre de 2026 y culminarán en julio de 2027.
(Lea también: Universidad Nacional Sede Medellín abrió inscripciones para dos nuevos pregrados)
Las personas seleccionadas recibirán una exención del 50 % sobre el valor de la matrícula de los programas ofertados y deberán asumir el porcentaje restante así como los costos asociados al proceso de inscripción.
Esta alianza con la Universidad Antonio de Nebrija “fortalece la formación virtual de alto nivel y permite que más personas puedan avanzar en sus proyectos académicos y profesionales desde cualquier región del país”, dijo el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.
(Le puede interesar: SENA abre nueva convocatoria con más de 67.000 cupos gratis: así puede inscribirse)
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos residentes en el país o en el exterior, mayores de 21 años y menores de 65 años, que cuenten con título universitario.
Además deben cumplir requisitos como:
- Promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0
- Experiencia profesional mínima de 12 meses
Las personas interesadas tendrán plazo de aplicar a las becas hasta el 23 de julio, a las 5:00 p. m. Todo el proceso se hace a través de la página del Icetex. Allí debe crear una cuenta cuenta, si aún lo la tiene, y cargar estos documentos en formato PDF:
- Cédula de ciudadanía.
- Carta de admisión definitiva expedida por la Universidad Antonio de Nebrija.
- Título universitario de pregrado.
- Certificado de notas de pregrado.
- Si está en el exterior, debe cargar su certificado de residencia.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚