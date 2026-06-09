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Becas del 50 % para maestrías virtuales en España: ¿cómo participar?

Hay 150 becas para estudiar en la Universidad Antonio de Nebrija en áreas como neuropsicología, comunicación política y administración de empresas.

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Redacción Educación
09 de junio de 2026 - 02:08 p. m.
Los programas de maestría habilitados tienen una duración de 12 meses.
Los programas de maestría habilitados tienen una duración de 12 meses.
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El Icetex y Universidad Antonio de Nebrija de España abrieron una convocatoria de 150 becas del 50 % de exención de matrícula para profesionales colombianos interesados en estudiar maestrías virtuales en áreas como neuropsicología, psicopedagogía, comunicación política, marketing digital, relaciones internacionales, seguridad y defensa, periodismo digital y de datos, administración de empresas, entre otros.

Los programas tendrán una duración de 12 meses, se desarrollarán en modalidad virtual y serán impartidos en español. Las clases iniciarán en octubre de 2026 y culminarán en julio de 2027.

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Las personas seleccionadas recibirán una exención del 50 % sobre el valor de la matrícula de los programas ofertados y deberán asumir el porcentaje restante así como los costos asociados al proceso de inscripción.

Esta alianza con la Universidad Antonio de Nebrija “fortalece la formación virtual de alto nivel y permite que más personas puedan avanzar en sus proyectos académicos y profesionales desde cualquier región del país”, dijo el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos residentes en el país o en el exterior, mayores de 21 años y menores de 65 años, que cuenten con título universitario.

Además deben cumplir requisitos como:

  • Promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0
  • Experiencia profesional mínima de 12 meses

Las personas interesadas tendrán plazo de aplicar a las becas hasta el 23 de julio, a las 5:00 p. m. Todo el proceso se hace a través de la página del Icetex. Allí debe crear una cuenta cuenta, si aún lo la tiene, y cargar estos documentos en formato PDF:

  • Cédula de ciudadanía.
  • Carta de admisión definitiva expedida por la Universidad Antonio de Nebrija.
  • Título universitario de pregrado.
  • Certificado de notas de pregrado.
  • Si está en el exterior, debe cargar su certificado de residencia.

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Por Redacción Educación

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